Горе-доминант с камчой

Мизогинист Жан Ахмадиев призывает казахских мужчин бить камчой девушек-казашек из сферы коммерческого секса. Как это часто бывает, после резонанса в Сети, автор тихо удалил видео, но это уже не так важно, потому что машина ненависти уже запущена. Айсулу Тойшибекова в своей колонке рассуждает о том, чем опасны народные дружинники.

На этой неделе многие наверняка впервые услышали о казахстанском рэпере Жане Ахмадиеве. На своей странице в Facebook выпускник журфака КазНУ называет себя современным жырау, публикует свои клипы и результаты теста «Что высшие силы написали о вашей жизни?». Если вы почитаете публикации о Жане Ахмадиеве других пользователей, то встретите самые противоречивые отзывы: еще недавно с ним связывали надежды и писали, что «такие ребята как Жан Ахмадиев, в итоге и изменят страну, заставив ее ужаснуться и устыдиться собственного отражения», а сегодня требуют привлечь его к уголовной ответственности. Дело в том, что этот «современный жырау» Жан Ахмадиев призывает казахов брать в руки плети и бить секс-работниц. мужчинам, говорит, что пора «очистить казахских девушек на улице Сейфуллина». Истинного патриота, коим он себя считает, глубоко оскорбляет тот факт, кто казахские девушки «продают свою честь и тело». Вооружившись скрытой камерой и камчой, которой в ритуалах изгоняли злых духов, Ахмадиев выходит на тропу войны.

За несколько дней видео набрало более 950 тысяч просмотров и 7 тысяч комментариев; лайком его поддержали 15 тысяч пользователей видео-сервиса. В социальных сетях одни люди осуждают поступок Ахмадиева, другие его безгранично поддерживают. Одни пишут о гражданских правах и недопустимости насилия; другие с пеной у рта доказывают, что с «проститутками только так и надо»; что «руки-ноги есть – иди работай на завод», что Ахмадиев безоговорочно прав. Некоторые не останавливаются на этом, они идут еще дальше – в глубь истории, и приводят в пример средневековые практики избиений, убийств и гонений. Всё это происходит на фоне тишины со стороны ведомств, которые должны нас защищать – полиции и Генеральной прокуратуры.

Когда произошел инцидент в ночном клубе, где разделись девушки, полиция среагировала очень быстро – хватило буквально трех дней, чтобы закрыть Айжан Байзакову на трое суток. На днях военнослужащие женщины уже получили выговор за видео, на котором они пьют алкоголь по случаю получения повышения, в то время как открытый призыв к социальной ненависти и насилию рэпера продолжает набирать популярность в Сети.

В пресс-службе ДВД города Алматы сначала ответили, что пока пострадавшие не напишут заявление, сделать полиция ничего не может. В четверг в телефонном разговоре с редакцией Vласти, Салтанат Азирбек сообщила, что видео изучается и пока у полиции нет никаких комментариев. До последнего отмалчивались и каналы, которые работают или работали с Ахмадиевым – пока их не достали вопросами в комментариях или личных сообщениях.

Значит ли это, что защита эфемерных ценностей народа или этики приоритетнее жизни и здоровья секс-работниц? Думаю, ни для кого не секрет, что в нашей стране женщины из сферы коммерческого секса не защищены ни от кого: ни от полиции, ни от клиентов, ни от сводников. У нас, в принципе, женщины ни от чего не защищены. Немногим в этой ситуации может помочь тот или иной социальный статус. Например, мать или пожилая женщина, но и тут много факторов и нюансов. Если мать, то какая? Курит? А не должна. И если в Советском Союзе всегда находился тот, кто равнее, то в казахстанском обществе всегда найдут более достойных женщин. В этой сложной оценочной иерархии самыми презренными остаются секс-работницы, которых в СМИ именуют проститутками и жрицами любви, а в соцсетях – бл*****. Одни относятся к ним брезгливо, другие, как Жан Ахмадиев, агрессивно, третьи предпочитают не замечать. Эти позиции, безусловно, удобные, когда ты стоишь на возвышении, весь такой нормальный и благополучный, живешь по заветам предков. Только вот ни это, ни отрешенность от жизни униженных и оскобленных не является гарантом того, что завтра или через пару лет у вас на пороге не появится человек или сразу десять, которые будут бить вас камчой или поливать грязью.

Сегодня утром видео уже недоступно на Youtube – Ахмадиев спустя 5 дней удалил его из своего канала. Можно удалить его хоть отовсюду, но сути дела это не изменит, потому что не изменят свою позицию ни автор видео, ни каждый согласившийся с ним и его призывом. Уятмен, Мукасан Шахзадаев со своими приспешниками и Жан Ахмадиев не одиноки в своих убеждениях, поверьте. Своими поступками они вдохновляют других мужчин взять на себя роль блюстителя морали, тянуть наше общество назад; они развязывают руки агрессорам, для которых не существует таких понятий, как неприкосновенность и личные границы, для которых женщина – собственность мужчины. Эти люди бьют в набат, беспокоясь о чести девушек, не имеющих к ним никакого отношения, но молчат, когда дело доходит до настоящих проблем: коррупции и трайбализма, насилия и безнаказанности, круговой поруки и чинопочитаниея. Вместо этого они называют нас сестрами и тут же отвешивают десять ударов плетью. Ни «сестра», ни «мать», ни «дочь». Не подменяйте мизогинию извращенным понятием «заботы» – никто не просил и никто не давал права решать, как жить женщине.