25 ведущих казахстанских банков. Январь 2017

Vласть изучает, как за год (с 1 января 2016 года по 1 января 2017 года) изменились показатели 25 ведущих казахстанских коммерческих банков.

В январе 2017-го Халык банк и Qazkom подтвердили переговоры о потенциальной сделке. О них агентство Reuters сообщило еще осенью, но тогда банки факт переговоров опровергали. Ни детали переговоры, ни возможные сроки сделки точно неизвестны. Халык, очевидно, в этих переговорах будет диктовать свои условия. Qazkom же продолжит убеждать общественность в собственной устойчивости. Год оба банка завершили с прибылью выше 100 млрд. тенге.

На 1 января 2017-го Халык вышел в лидеры по размеру активов – они приближаются к 5 трлн. тенге и выросли за год более чем на 20%. Qazkom напротив за год активы сократил на 3,6%, как и ссудный портфель.

Сокращение объемов кредитного портфеля показали сразу 10 из 25 исследуемых банков Казахстана. Рост кредитного портфеля около 30% продемонстрировали только три банка – Qazaq banki, Банк Астаны и Altyn bank.