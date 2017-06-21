Как научить бизнес соблюдать права человека

15 июня в Астане прошел очередной Астанинский экономически форум. Одним из спикеров форума стала Татьяна Зинович, исполнительный директор Центра исследования правовой политики. В своей речи она коснулась проблемы соблюдения прав человека бизнесом и рассказала, почему Казахстану следует принять план действий по внедрению «Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека», одобренных ООН.

Спикер начала с исторической справки, рассказав, что еще в 2011 году Совет ООН по правам человека единогласно одобрил «Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Осуществление рамок ООН в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой защиты». Это документ является глобальным стандартом практики для всех предприятий и государств в отношении бизнеса и прав человека.

Сущностно документ говорит о том, что государство не может закрывать глаза на нарушение прав человека, даже если это касается крупных и влиятельных компаний. А компании, в свою очередь, не должны пользоваться неэффективностью государственных механизмов защиты прав человека в качестве предлога эти права не защищать. Другими словами, все стороны должны осознанно подходить к вопросу, активно взаимодействовать и не просто не допускать нарушения прав человека, но и стараться выявлять, и смягчать неблагоприятные эффекты подобных фактов, возникших в связи с деятельностью или продукцией, выпускаемой бизнесом.

Госпожа Зинович поясняет, что Руководящие принципы ООН не имеют юридической силы и не являются обязательным для выполнения документом. Однако они включают в себя стандарты и правила, вытекающие из международных договоров и конвенций, обязательных для исполнения государствами – участниками. Для того, чтобы документ масштабно использовался странами, ООН и Европейский союз призвали все государства разработать национальные планы действий по вопросам бизнеса и прав человека. ОЭСР выступила лидером в этом процессе, где более 12 стран-участников официально опубликовали свои планы действий.

По словам главы Центра исследования правовой политики, с 2015 года они на всех уровнях предлагают Казахстану принять такой Национальный план. «Это позволило бы установить постоянную площадку для горизонтального сотрудничества между всеми стейкхолдерами в этой сфере для выработки единых приоритетов государства и бизнеса в аспекте прав человека для стабильного развития государства,» - пояснила она. Помимо этого, спикер отмечает, что национальный план обеспечивает прозрачность и предсказуемость государственного регулирования как для местных, так и для международных компаний, а также позволяет, оценивать и отслеживать процесс исполнения обязательств государства и бизнеса. И, что также важно, национальный план является эффективным форматом для международного сотрудничества и обмена опытом.

Однако прежде чем приступить к написанию такого плана, стоит определиться с текущим положением дел и провести базовую оценку практического соблюдения прав человека компаниями и роли государственных органов в этом процессе. По мнению г-жи Зинович, для проведения такой оценки важно привлечь независимые институты, использовать человеческий капитал и ресурсы неправительственного сектора.

По содержательной части плана действий у Центра исследования правовой политики так же есть предложения. План действий должен предусмотреть законодательные меры, обязывающие частные компании соблюдать права человека. Необходимо также законодательно закрепить требование в отношении коммерческих предприятий, находящиеся в юрисдикции государства, применять оценку рисков по правам человека для их предотвращения и смягчения. В первую очередь такое требование должно применяться к компаниям из группы высокого риска: добывающая промышленность, агробизнес, нефть и газ, химическая и горная промышленность.

Кроме того, план действий должен содержать рекомендации бизнесу о том, какие правила и процедуры необходимо установить в компаниях для предотвращения риска нарушения прав человека. Эти рекомендации должны быть выработаны совместно с участием государственных органов, бизнеса и общественных организаций, включая представителей международных компаний.

Помимо этого, план должен содержать рекомендации о том, как проводить оценку рисков для выявления, предотвращения и смягчения факторов нарушения прав человека в соответствии с новыми законодательными требованиями. Разработка руководства для казахстанского бизнеса по проведению оценки рисков по правам человека может быть реализована, например, Национальной Палатой предпринимателей «Атамекен».

«Немаловажно стимулировать в предпринимательской среде практику проведения due diligence по правам человека. В конце прошлого года Центр исследования правовой политики совместно с «Самрук-Энерго» осуществили в качестве пилотного проекта Оценку воздействия на права человека в одной из компаний холдинга. Сейчас мы призываем национальные компании внедрять практику регулярной оценки воздействия предпринимательской деятельности на права человека. Такой шаг демонстрирует коммерческую зрелость компаний и дальновидность с точки зрения развития инвестиционной привлекательности», - пояснила Татьяна Зинович.

Резюмируя свое выступление, глава Центра исследования правовой политики уточнила, что озвучила далеко не все рекомендации, и она с коллегами готова представить вниманию государства полный пакет рекомендаций по составлению Национального плана действий в области бизнеса и прав человека в Казахстане.