Доступ к интернету как инструмент продажи

Еще несколько лет назад было легко представить себе кафе или ресторан, где клиент не получает доступ к интернету. Сейчас бесплатным wi-fi своих клиентов обеспечивают не только заведения общественного питания, где посетитель проводит много времени, но и, к примеру, магазины или заправки. Бизнес при этом может получить совершенно новый набор преимуществ, даже просто предоставляя своим клиентам доступ в интернет.

С начала 2020 года в Казахстане вступил в силу приказ министра информации и коммуникаций, принятый еще в мае 2018 года о правилах оказания услуг доступа к интернету в пунктах общественного доступа к Интернету. Он предполагает, что публичный доступ к интернету должен предоставляться исключительно с авторизацией по SMS. Нарушение этих правил влечёт штраф на субъекты предпринимательства, предоставляющие доступ к интернету в общественных местах, в размере до 100 МРП (1 МРП в 2020 году – 2 651 тенге).

Предприниматели, согласно новым правилам, должны не только создать условия для SMS-авторизации пользователей, но и вести их учет. Для бизнеса дополнительные сложности вполне могут обернуться новыми возможностями, которые предлагает используемый в последние годы в различных странах wi-fi маркетинг. Этот инструмент, отмечали исследователи еще два года назад в публикации в американском Forbes, позволяет «укрепить связь с потенциальным клиентом» и сделать более лояльным действующего клиента.

В Бельгии одним из операторов общественного доступа в интернет является компания Purple. Она приводит кейс своего сотрудничества с компанией McDonalds, широко представленной в стране. Сеть фастфуда за два с половиной года использования сервиса, собрала данные о почти 1,9 млн. клиентов, которые регистрировались для использования wi-fi в заведениях, а число пользователей интернетом в ресторанах сети выросло с 3 до 10 тыс. в день. В McDonalds отмечают, что сервис позволяет им «активно рассказывать о новинках в меню» и делать продвижение своих продуктов.

По данным аналитиков Purple, магазин или ресторан, как правило, знает лишь 14% своих посетителей, тогда как доступ к данным клиентов, возможность отслеживать их историю подключений, анализировать реакцию на акции, позволяет возвращать их в свои заведения снова и снова. Технологии предоставления авторизованного доступа к wi-fi сетям позволяют использовать стартовые страницы, открывающиеся перед подключением к интернет-ресурсам, как полноценную рекламную площадку.

На казахстанском рынке одно из первых решений, предлагающих бизнесу совмещение общественного доступа к интернету и инструменты маркетинга - сервис Bee Wi-Fi от компании Beeline.

Сервис позволяет обеспечить авторизованный доступ к интернету посредством SMS, в соответствии с требованиями законодательства, а также - приумножить клиентскую базу, отмечают к компании. Для этого бизнес может использовать автоматический сбор данных пользователей, которые подключаются к wi-fi на его территории. Эксперты отмечают, что, обладая такими данными, можно вдвое сократить расходы на рекламные рассылки.

Страница регистрации пользователя для доступа к интернету также используется как отдельный рекламный носитель – здесь можно разместить рекламу своего сайта, страниц в социальной сети, рекламу партнеров и сторонних компаний.

В Beeline поясняют, что работа сервиса предельно проста. После подключения к wi-fi сети клиент выполняет целевое действие, чтобы получить доступ в интернет. Авторизацию можно организовать на интернет-ресурсе оператора связи, либо владельца компании, где клиент оставляет свои контакты в специальной форме и получает одноразовый персональный идентификатор - пароль в SMS. При этом предоставление сервиса, в соответствии с требованиями законодательства, ограничено по времени. После достижения лимита требуется повторная авторизация.

В зависимости от информации на стартовой странице, клиент может узнать о текущих спецпредложениях заведения, просмотреть проморолик, ознакомиться с действующими акциями, перейти на сайт или страничку в социальных сетях, подписаться на аккаунт, сделать репост, оставить отзыв или предоставить обратную связь. Сервис также может оповестить клиентов о специальных предложениях, когда аудитория не активна в социальных сетях.

Кроме того, на странице можно проводить опросы, что позволяет провести мини-исследование и сформировать наилучшее предложение для своих клиентов.

Эксперты Beeline отмечают, что в среднем информация, размещённая на стартовой странице бизнеса при подключении к сетям интернета, собирает в год более 500 тысяч просмотров. Малый и средний бизнес, подсчитали в компании, в год может привлечь благодаря этому виду маркетинга от 6 тысяч новых клиентов.

Так, во время тестирования сервиса Bee Wi-Fi, при подключении к интернету в фитнес-центре клиентам предлагалось заполнить опросник, после чего гость перенаправлялся на страницу сайта, посвященную новым программам и услугам с дополнительной оплатой. Спрос на платные услуги центра вырос на 4%, а система опроса помогла собрать 863 ответа и принять решение о вводе новых программ.

В Beeline также отмечают защиту персональных данных как одно из ключевых преимуществ сервиса. База клиентов, пользовавшихся интернетом, остается полностью конфиденциальной и обезличенной, и сохраняется в личном кабинете, к которому у владельца интернет-ресурса есть отдельный доступ. В личном кабинете можно также работать с расширенной статистикой о посетителях.

Таким образом, бизнес, находящийся в поиске новых возможностей для привлечения клиентов или укрепления их лояльности, получает решение, способное не только обеспечить требуемую большинством клиентов услугу – доступ к интернету, но и найти новые способы увеличения продаж и повышения информированности своей аудитории о новых продуктах и услугах. И только от умелой и активной работы с данным инструментом зависит, насколько успешными будут результаты.

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