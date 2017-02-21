Фильм недели: «Келинка тоже человек»

Жанр: комедия

Хронометраж: 83 минуты

Режиссер: Аскар Узабаев

Актеры: Асель Садвакасова, Данагуль Темирсултанова, Данияр Алшинов

Работающая в модном бутике Айжан (Асель Садвакасова) живет с мужем и дочкой в небольшой трехкомнатной квартире. То обстоятельство, что с молодой семьей жилплощадь делят родители мужа Айжан, превращает обычную трешку в натуральный ад. К эксцентричному свекру, подполковнику МЧС (Абунасыр Сериков), вопросов нет – и он и за внучкой приглядеть может, и от обидных высказываний воздерживается, - но вот свекровь, витальная Майра (Темирсултанова), правит своими владениями железной рукой и не скупится на критику. Любимый сыночек (Алшинов) купается в материнской любви, а вот нерадивой, по мнению Майры, невестке достается по полной программе: и чай-то она не так наливает, и нежности в голосе ей недостает, когда она обращается к свекрови «мама», и пыль с люстры протерта небрежно… Невестку такая жизнь ужасает – но вообще-то ей бы радоваться: енешкина подруга так и вовсе считает, что сделать из нерасторопной молодухи идеальную келин можно только рукоприкладством. Майра от раздачи шапалаков воздерживается, но эмоциональный абьюз процветает в ее домохозяйстве. Немудрено, что в какой-то момент Айжан всплакнет в таинственном магазине, забитом индийского происхождения барахлом, а экзотического вида продавец протянет ей заварник в виде слона. Хлебнув из него чайку, свекровь и невестка поменяются телами и начнут долгий путь к взаимопониманию.

Надо сказать, что сюжетная конструкция «они поменялись телами» является даже не штампом, а испытанным кинематографическим приемом, который используется с завидной стабильностью многие десятилетия. Этот ход позволяет легко выстраивать комедийные ситуации, различающиеся только социокультурным контекстом, и надежно обеспечивает трансформацию героев – как уж не понять друг друга, очутившись буквально в шкуре оппонента? Но безошибочная эффективность этого приема означает еще и то, что любой, кто отважится его использовать, неминуемо попадет в зависимость от его совершенной предсказуемости. Зритель понимает, что сначала героям будет нелегко, они раз за разом будут попадать в нелепые ситуации, намучаются, а потом поймут друг друга и станут друзьями. Не дать заскучать аудитории в таких условиях сможет только хорошая скоординированная работа сценаристов, актеров и постановщика. И тут «Келинке» очень повезло.

В первую очередь, с актерами. Асель Садвакасова из проекта в проект играет одну и ту же молодую женщину – симпатичную, забавную, несколько инфантильную, но не бесхребетную. Она постепенно превратилась в главную актрису бытовых комедий и мелодрам – казалось бы, диапазон узковатый, но из года в год Садвакасова наращивает свое мастерство. В «Келинка тоже человек» она блистает в роли пожилого матриарха, оказавшегося в теле тридцатилетней женщины: пластика, голос, походка, - тут все блестяще. Прекрасно выступил во второстепенной роли Абунасыр Сериков, создав нелеповатого, но яркого подполковника. Но главной звездой картины является Данагуль Темирсултанова, сначала изображающая монструозную свекровь, а потом растерявшуюся невестку, - очевидно, что на помощь артистке приходят годы работы в юмористическом шоу «Тамаша», и в этой роли она прекрасна.

Наконец, режиссер картины Узабаев блистает в амплуа комедиографа. Он вновь создает пространство, одновременно легко узнаваемое и неуловимо-гротескное, в котором живут и действуют персонажи, которым веришь. За комедийную составляющую фильмов Узабаева, впрочем, всегда можно было не волноваться – сложнее ему даются лирические и драматические моменты, и «Келинка…» не исключение: переход от вражды к пониманию героинь показан несколько схематично и неловко, но это не портит общего ощущения. Важнее то, что режиссеру удалось, наконец-то, подняться над уровнем своих коллег (режиссеров, вышедших из рядов КВН) и снять настоящую актерскую комедию. Полагающийся на крепкий сценарий и отличные актерские работы полноценный фильм – а не набор более или менее грамотно собранных гэгов.

Легкая, деликатная и, самое главное, смешная комедия – это то, что нужно в кинотеатрах в конце зимы, когда зритель утомлен серыми днями и авитаминозом. А несколько неожиданный и совсем ненавязчивый феминизм картины, которая позволяет себе рассказывать о женщинах, не низводя их до унизительных ролей «гламурных дур» и не пряча их за спины актеров-мужчин, делает «Келинку…» хорошим подарком всем казахстанским телезрителям к 23 февраля. Несколько коварным, но забавным, подарком.