Фильм недели: «Не египте мне мозги»

Сегодня в прокат выходит казахстанская комедия «Не египте мне мозги» о приключении наших соотечественников на Шри-Ланке. Айсулу Тойшибекова посмотрела фильм и написала о том, почему эта комедия уступает другим отечественным картинам этого жанра, вышедшим этой весной.

Жанр: комедия

Режиссер: Джами Бейсенов

В ролях: Тулепберген Байсакалов, Фархат Кулбаев, Жибек Жаппасбаева

Выход в прокат: 26 апреля

Хронометраж: 83 минуты

Цена билета: от 400 до 3000 тенге

Разговоры о фильме «Не египте мне мозги» начались еще несколько месяцев назад. Причина тому – провокационное название. К сожалению, провокация не смелая, а, скорее, безвкусная – в духе питейных заведений из 2015 года. Помните, были такие места «Заебар» и «Барсук», в который приличный человек пить бы не пошел? Человек, который ценит свое время и немного разбирается в кино на «Не египте мне мозги» тоже не пойдет. Здесь трудно выявить главную причину, потому что каждая из них достаточно веская, чтобы быть первой.

Поскольку мы говорим о кино, то пусть первой причиной будет – провисающий почти в каждой сцене сюжет. Двое незнакомых людей – Жанель и Максат оказываются на Шри-Ланке по путевке. Жанель пытается вызволить своего отца из местной тюрьмы, Максат отдохнуть и подкатить к Жанель. В итоге вместо этого они весь фильм колесят по острову от одной проблемы к другой, а развязка – долгожданная встреча Жанель с отцом просто отсутствует в фильме. Возможно, ее отцом был тот молчаливый мужчина, занимающий всего минуту экранного времени в конце? Скорее всего.