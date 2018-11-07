Фильм недели: «Дочь Чингисхана в XXI веке»

В прокат выходит новая отечественная комедия «Дочь Чингисхана в XXI веке», являющаяся еще одним звеном в бесконечном цикле казахстанских развлекательных фильмов, но в то же время отличающаяся несколькими оригинальными элементами – в том числе и нескрываемым сарказмом по отношению к нашему современному кино и приключенческим жанрам.

Жанр: приключенческая комедия

Выход в прокат: 8 ноября 2018 года

Хронометраж: 105 минут

Цена билета: от 600 до 1900 тенге

Режиссер: Иьлхам Джалилов

Актеры: Акниет Меиржан, Алия Телебарисова, Яна Бобрыка, Ерден Телемисов

Казахстанские комедии последних десятилетий в большинстве случаев делятся на две категории – либо главный герой (хотя в основном – героиня) уезжает из села, либо приезжает в село. И все комедийные происшествия строятся на этой смене географических и мировоззренческих координат – персонаж знакомится с новыми условиями жизни и пытается адаптироваться, обрести себя в другой части нашей страны, чем он раньше жил. Однако все эти перемещения происходят в пространстве и локации сменяются только по отношению к месту. Благо, что просторы страны и социальное расслоение сел и городов располагают к созданию таких комедии. Но наши отечественные кинематографисты не стоят на уже отмеченных кинопрокатом местах и идут дальше – расширяя границы жанра, формы и содержания. Уже есть разного рода эксперименты, показывающие процесс создания фильмов или других развлекательных шоу. Например, «Больше, чем кино» режиссера Аскара Бисембина или «Сиситай» продюсера Баян Алагузовой. В этих смыслах фильм режиссера Иьлхама Джалилова «Дочь Чингисхана в XXI веке» обладает и тем, и другим – он пародирует многие отечественные фильмы и в тоже время вносит новый элемент («фишку») в наши комедии – путешествие во времени.

По сюжету, который то скачет как наши кони, то ленится и отдыхает как хозяева этих коней, дочь Чингисхнана, Жанчсвимнцег, которую играет Акниет Меиржан, из своего XIII века чудесным и невообразимым образом попадает в наше время. Но меняется не только жизнь дочки великого правителя, но и 25-летней Дианы (роль сыграла Алия Телебарисова), которая живет в современном Казахстане. В результате нехитрых они встречаются и пытаются создать женский союз и использовать возможности друг друга: Жанчсвимцег – чтобы обрести свое время, Диана – чтобы обрести свое место, то есть победить в конкурсе «Мисс Instagram».

После этого описания можно сразу же вообразить в голове всю конструкцию фильма, предугадать некоторые сценарные ходы и даже большинство шуток. В мировом кинематографе комедий, в которых путешествие во времени ставится во главу угла, предостаточно. Один из таких фильмов — «Пришельцы» с Жаном Рено в главной роли, где дом героев в XII веке, а ужасное будущее для них – 1992 год. Но если в этом фильме «отбытие» и «прибытие» героев происходят по-французски тонко и с изяществом, то в «Дочери Чингисхана…» все грубее и по-нашему плоско и топорно.

Ощущение фарса и подозрительные мысли, что у авторов не совсем дружественные отношения со вкусом, не покидают до конца сеанса.

В середине фильма и вовсе ужасаешься еретическим догадкам о том, что за эти восемь веков, ничего-то и не изменилось. Но кто виноват в этом – наша история или авторы фильма – решать каждому зрителю.

«Дочь Чингисхана…» пародирует и наши бесконечно серьезные исторические фильмы, и безмерно неряшливые ситуативные комедии, и беспринципные телесериалы. Одна из главных ролей – Чингисхан (его сыграл Ерден Телемисов). Интересно проследить интерпретации на экране этого исторического персонажа: как он выглядел в фильмах в советское время, в постсоветское и в наши дни.

Степной постмодернизм этого фильма вбирает в себя множество отсылок к другим отечественным кинопродуктам. Тотально иронизируют создатели «Дочери Чингисхана…» и над городской богемой, которая в основном из южной столицы. Они обсмеивают привычки современных представителей гламура – отсюда и шутки про Instagram и прочее. Но вообще присутствие самоиронии и самокритики – это хорошо и если не добавляет, то, по крайней мере, не убавляет расположения к картине.