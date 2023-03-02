Первый мастер этнодизайна

Сауле Бультрикова вспоминает, что в детстве хорошо и быстро лепила из пластилина. Для размягчения она клала его на батареи, к которым он прилипал. Когда ей исполнилось пятнадцать, отец нашел учителя — привел к известному скульптору Исааку Иткинду, репрессированному в 30-е годы в Казахстан. «На глазах у Иткинда я вылепила его голову с бородкой. Он говорит: «Ты что делаешь?» Поставил водку: «Выпей». Мне 15 лет, что я буду водку пить? Он выпил, крякнул. Иткинд отучил меня лепить просто так. Сначала приходилось рисовать, приносила ему работы, он смотрел: «Здесь надо исправить». На четвертый-пятый день, когда я уже раз 20 эту голову нарисовала, он сказал: вот теперь давай только нос или глаз один вылепи, и я по кусочкам лепила».

В 1966 году Сауле Бультрикова поступила в Политехнический институт на только что организованное архитектурное отделение факультета промышленно-гражданского строительства. В те годы там преподавал известные архитекторы: Толеу Басенов, Александр Коржемпо, Малгабар Мендикулов и другие.

Учась на втором курсе, она уже работала в проектном институте «Алматагипрогор» в мастерской Владимира Кацева, поэтому принимала участие в проектировании высокогорного катка «Медео», в частности, в разработке дизайна помещений для почетных гостей западного сектора трибун.

В мастерской среди прочего она занималась благоустройством сквера у фонтана «Неделька». Вспоминает, как пошла на фабрику «Кызыл ту» и предложила директору сделать плафоны для освещения, ему эта идея понравилась. Так изготовили сборные наземные разноцветные пластиковые плафоны, и установили по всему скверику, простояли они там года три. Тогда же, в институте, она начала понемногу пробовать изготавливать ювелирные изделия и брала уроки у аульного зергера, а в 1968 году уже участвовала в республиканской выставке.