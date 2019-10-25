Акимат Алматы собирает предложения горожан по включению зданий в список памятников архитектуры

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил собрать предложения горожан по включению уникальных сооружений в список памятников архитектуры, их потом обсудят на общественной комиссии. Свои предложения нужно оставлять на сайте управления городского планирования и урбанистики.

Информацию о зданиях, которые необходимо сохранить, нужно оставлять на сайте управления городского планирования и урбанистики в рубрике «Каталог уникальных зданий», при этом надо указать свое ФИО, контактный телефон, адрес и фото здания, которое вы считаете уникальным.

Предложенные объекты будут выноситься в обсуждение экспертами на общественной комиссии два раза в месяц и войдут в «Каталог уникальных зданий Алматы». Дата общественного слушания будет объявлена позднее.

Недавно командой Archcode Almaty была создана карта возраста зданий города Алматы, куда вошли около 250 тысяч сооружений. Карта охватывает семь периодов строительства города: от верненского до наших дней.

Дополнение к новости: Редакция Vласти попробовала отправить свое предложение на сайт управления, и эти попытки не увенчались успехом. "При отправке сообщения произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз позже", — всплыло на сайте.