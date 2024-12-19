Давление Казахстана на нефтяные компании вряд ли заставит их уйти

Ущерб окружающей среде

В казахстанские суды поступили иски на $4,4 млрд после того, как в 2022 году инспекция выявила ряд нарушений, в том числе превышение предельных норм хранения серы. Высокая концентрация сероводорода (H2S) – одна из главных технических сложностей на месторождении Кашаган. Поскольку он очень токсичен и может использоваться, в частности, в производстве красителей, пестицидов, полимеров и фармацевтических препаратов, сероводород требуется надежно хранить после его отделения от сырой нефти. Неправильное обращение с H2S может представлять опасность как для людей, так и для окружающей среды.

При появлении первых обвинений компания NCOC стала отрицать любые правонарушения. В марте 2023 года министерство экологии подтвердило, что оштрафовало консорциум за якобы ненадлежащее хранение H2S. NCOC оспорил штраф в $4,4 млрд, но местный суд отклонил этот иск.

«С точки зрения NCOC, штраф такого размера абсурден. Это больше похоже на способ получить какую-то компенсацию, чем на реальное нарушение, которое нанесло ущерб подобного масштаба. Но очевидно, что цифра в $5 млрд довольно драматична», — сказал «Власти» на условиях анонимности один из лондонских политических консультантов.

Однако в ноябре 2023 года основные партнеры консорциума предположительно предложили государству выплатить около $200 млн. По данным источников Bloomberg, средства планировалось направить на социальные проекты.

Когда казалось, что в октябре 2024 года штраф может быть окончательно отменен, консорциум, по неподтвержденной информации, предложил уладить дело платежом в $110 млн в течение двух лет. Несколько недель спустя апелляционный суд официально восстановил штраф.