Давление Казахстана на нефтяные компании вряд ли заставит их уйти

Более 10 лет правительство Казахстана жестко наказывает компании нефтегазового сектора за экологические нарушения. Правительство уже не раз пыталось добиться от нефтяных предприятий уступок с помощью экологических штрафов. Но эксперты отмечают, что недавний штраф в $4,4 млрд против иностранных компаний, разрабатывающих месторождение Кашаган, выглядит как попытка вытеснить их с казахстанского рынка.
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В 2023 году из-за проблем с хранением серы правительство Казахстана потребовало компенсации через суд от крупнейших мировых нефтяных компаний. Официальные источники сообщают, что общая сумма иска составляет 2,3 трлн тенге ($4,4 млрд на момент написания статьи), и она рекордная для Казахстана.
Несмотря на то, что штраф является огромным, это лишь часть серии экологических нарушений, которые власти Казахстана выявили на месторождении Кашаган. Его разрабатывает консорциум North Caspian Operating Company (NCOC), в который входят Shell, Eni, ExxonMobil, TotalEnergies, CNPC и Inpex, а также национальная компания «Казмунайгаз».
Ущерб окружающей среде
В казахстанские суды поступили иски на $4,4 млрд после того, как в 2022 году инспекция выявила ряд нарушений, в том числе превышение предельных норм хранения серы. Высокая концентрация сероводорода (H2S) – одна из главных технических сложностей на месторождении Кашаган. Поскольку он очень токсичен и может использоваться, в частности, в производстве красителей, пестицидов, полимеров и фармацевтических препаратов, сероводород требуется надежно хранить после его отделения от сырой нефти. Неправильное обращение с H2S может представлять опасность как для людей, так и для окружающей среды.
При появлении первых обвинений компания NCOC стала отрицать любые правонарушения. В марте 2023 года министерство экологии подтвердило, что оштрафовало консорциум за якобы ненадлежащее хранение H2S. NCOC оспорил штраф в $4,4 млрд, но местный суд отклонил этот иск.
«С точки зрения NCOC, штраф такого размера абсурден. Это больше похоже на способ получить какую-то компенсацию, чем на реальное нарушение, которое нанесло ущерб подобного масштаба. Но очевидно, что цифра в $5 млрд довольно драматична», — сказал «Власти» на условиях анонимности один из лондонских политических консультантов.
Однако в ноябре 2023 года основные партнеры консорциума предположительно предложили государству выплатить около $200 млн. По данным источников Bloomberg, средства планировалось направить на социальные проекты.
Когда казалось, что в октябре 2024 года штраф может быть окончательно отменен, консорциум, по неподтвержденной информации, предложил уладить дело платежом в $110 млн в течение двух лет. Несколько недель спустя апелляционный суд официально восстановил штраф.
На брифинге 17 декабря Нурлан Байбазаров, министр национальной экономики, заявил, что правительство не получало официального предложения урегулировать штраф через финансирование социальных проектов. При этом он не исключил возможности переговоров в будущем.
«Возможно на каком-то этапе судебных процедур мы можем пойти на медиацию, то есть заключить мирное соглашение для регулирования этого вопроса», — сказал Байбазаров.
Нурлан Жумагулов, нефтяник с большим стажем и автор телеграм-канала Energy Monitor, рассказал «Власти», что это не первый случай, когда международный консорциум пытается урегулировать свои споры во внесудебном порядке.
«Консорциуму NCOC уже удалось смягчить экологический штраф, [частично] профинансировав строительные работы для EXPO-2017 [в Астане]. Не исключено, что сейчас они пытаются пойти по тому же пути», — сказал Жумагулов.
Консорциум NCOC и его участники отказались комментировать ситуацию для материала «Власти».
Использование денег Кашагана в Астане
В своей предвыборной программе 2022 года Касым-Жомарт Токаев поручил правительству увеличить активы Национального фонда Казахстана до $100 млрд. На тот момент они составляли порядка $55 млрд и состояли из взносов компаний нефтяного сектора.
За последние два года размер Нацфонда увеличился лишь на 12% до $62 млрд (31 трлн тенге), а цель в $100 млрд осталась далеко впереди. Это объясняется тем, что правительство изымает из него все больше средств, пытаясь залатать дыру в бюджете.
Помимо сверхприбылей компаний нефтяного сектора, Нацфонд также собирает выплачиваемые ими штрафы, в том числе экологические. Но вместо того, чтобы эти средства напрямую шли на устранение экологического ущерба или улучшение жизни в пострадавшем районе, они попадают в руки Национального банка, который управляет Нацфондом. Затем они могут быть перенаправлены в республиканский бюджет с помощью «целевых» или «гарантированных» трансфертов, или, как подробно показано здесь, через покупку государственных активов.
По словам Жумагулова, отправлять в Астану средства, полученные от уплаты штрафа за экологические нарушения в Атырау, едва ли имеет смысл.
«По логике вещей штрафы должны быть направлены на поддержку тех мест, где пострадала экология. Сейчас атырауские активисты остро ставят вопрос о том, чтобы экоштрафы нефтяников шли в местный бюджет, а не в Нацфонд», — сказал Жумагулов «Власти».
Однако в этот раз деньги от экологического штрафа могли бы быть направлены в республиканский бюджет и, таким образом, поддержать его.
«В ситуации дефицита бюджета сложно будет внести изменения в закон о Нацфонде», — заключил Жумагулов.
Не просто большие штрафы
Хотя штраф в размере $4,4 млрд стал неожиданностью для NCOC, это не первый случай, когда Кашаганский проект оказывается в центре внимания органов прокуратуры.
В 2013 году, всего через несколько недель после начала добычи нефти на Кашагане, именно сероводород разъел трубы, соединяющие морское месторождение с материком. Это привело к крупному разливу нефти, огромному перерасходу средств и трехлетней задержке старта проекта.
На ранних этапах проекта экологи заявляли о нарушениях и халатности при утилизации высокотоксичных материалов на суше и в море.
В 2014 году сумма огромного штрафа в $737 млн за ущерб, нанесенный трубам токсичным газом, перекачивающим нефть на берег, был сокращен после того, как компания ENI пообещала следовать срокам восстановления добычи.
В недавно опубликованной статье Юулия Шваб, преподаватель Университета Глазго, рассказывая о ресурсном национализме в Казахстане и России, пишет, что правительство Казахстана использовало штраф, в том числе, чтобы представить себя борцом за охрану окружающей среды:
«Правительство Казахстана было представлено одним из [положительных] героев в истории с утечкой нефти из трубопровода на Кашагане».
Наблюдатели отметили, что эта тактика была похожа на то, как российское правительство поступило с другим энергетическим проектом в одном из своих дальневосточных регионов.
«Власти, похоже, решили прибегнуть к “сахалинскому методу”, который предполагает наложение огромного штрафа, чтобы заставить компанию отказаться от лицензии на месторождение и в итоге избавиться от консорциума», — говорилось в статье, опубликованной в то время.
В 2006 году длительный спор между российским правительством и западными компаниями, закончившийся угрозой в виде штрафа размером $30 млрд, был разрешен, когда «Газпром» получил контроль над 50%-й долей в проекте.
В интервью «Власти» Шваб отметила, что суть последнего экологического спора на Кашагане иная.
«Несомненно, Казахстан многому научился в ходе сахалинского спора. Но это совершенно разные случаи», — подчеркнула она.
Маленький против большого
Только в этом году три крупнейших нефтяных предприятия в Казахстане были оштрафованы на десятки миллионов долларов за экологические нарушения.
В январе министерство экологии сообщило, что компания Karabatan Utility Solutions (работает с NCOC) была оштрафована на 7,2 млрд тенге, «Тенгизшевройл» (разрабатывает крупнейшее месторождение страны) был оштрафован на 2,8 млрд тенге, а «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (разрабатывает Карачаганакское месторождение и регулируется ТОО «PSA») был оштрафован на 50 млн тенге за выбросы и сброс загрязняющих веществ сверх установленного лимита.
В апреле NCOC заплатила в качестве штрафа за сжигание газа и сброс неочищенных вод в Каспийское море порядка $27,7 млн.
В июле компания «Каспий нефть», принадлежащая Тимуру Кулибаеву, зятю бывшего президента Нурсултана Назарбаева, была оштрафована за ненадлежащее хранение опасных отходов в период 2021-2022 годов. Атырауский суд обязал «Каспий нефть» выплатить государству 13,3 млрд тенге, но компания намерена оспорить это решение в Верховном суде.
В письменном ответе «Власти» в ноябре Мансур Ошурбаев, заместитель министра экологии, сообщил, что «Karabatan Solutions», «Тенгизшевройл», «Каспий нефть» и NCOC уже погасили свои штрафы. Тогда как «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» оспаривает результаты проверки в Верховном суде.
Но как штраф в $4,4 млрд соотносится с этими более мелкими и конкретными санкциями? Эксперты говорят, что это две тактики, преследующие одну и ту же цель: использовать экологию как предлог для давления на компании.
«В случае с Кашаганом правительство, похоже, заинтересовано в том, чтобы вырваться вперед в отношениях с консорциумом и представить себя в роли хозяина», — говорит Шваб.
«Кроме того, такой крупный штраф может стать хорошим источником доходов для правительства», — утверждает Шваб.
Помимо чисто денежных вливаний в государственные фонды, экологические штрафы в прошлом также использовались для того, чтобы добиться невыгодных корпоративных изменений в некоторых из наиболее важных нефтегазовых проектах страны.
В 2011 году, после угроз наложения экологических штрафов, «Казмунайгаз» и КПО (консорциум компаний, включающий Shell, Eni, Chevron и Lukoil, которые занимаются разработкой Карачаганака в Западном Казахстане) завершили трехлетние юридическую и налоговую тяжбы, разрешив «Казмунайгазу» купить 10% акций консорциума за $1 млрд.
«Добровольные пожертвования», подобные тому, что якобы предложила NCOC для урегулирования последнего экологического спора, или корпоративная реструктуризация в случае с Карачаганаком, не побудили международные нефтяные компании уйти из страны.
Невидимые загрязнения
Обращая внимание на многочисленные факты из судебных дел, эксперты считают, что экологические нарушения в нефтегазовых проектах — обычное дело. Однако особенность заключается в том, что некоторые из проектов наказываются сильнее, чем другие.
В 2023 году авария на газовом месторождении Каратурун в Мангистау стала причиной крупнейшей утечки метана, которая была когда-либо зафиксирована. В течение 205 дней газ просачивался с буровой площадки в атмосферу, загрязняя ее.
«Масштабы и продолжительность утечки откровенно необычны», — заявил BBC Манфреди Кальтаджироне, глава Международной обсерватории ООН по выбросам метана. «Она чрезвычайно велика».
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Environmental Science and Technology, «только диверсия на подводных трубопроводах-близнецах Nord Stream 1 и 2 в Балтийском море 26 сентября 2022 года, общий объем которой оценивается в 420-490 тыс. тонн (доверительный интервал 95%), могла привести к большим выбросам, чем взрыв на Каратуруне в 2023 году».
Саймон Пирани, почетный профессор Даремского университета, рассказал в интервью «Власти», что теперь из космоса легче обнаружить то, что уже давно является проблемой при добыче нефти и газа в Евразийском регионе.
«В течение многих лет высокий уровень утечек метана из устаревших трубопроводов и месторождений углеводородов в России и Центральной Азии был крупным источником проблемы парниковых газов», — заметил Пирани.
Тем временем министерство экологии Казахстана отрицает, что утечка вызвала выброс «чистого метана», утверждая, что сжигание газа привело к выбросу других загрязняющих веществ. В марте оператор месторождения, компания «Бузачи нефть», принадлежащая бизнесмену Мурату Сафину, который ранее входил в список богатейших людей Казахстана по версии Forbes, была оштрафована на 500 млн тенге.
Шесть месяцев спустя суд Алматы наложил дополнительный штраф в размере 2,2 млрд тенге за сжигание газа во время утечки.
Если судебный процесс завершится, то по единственному в стране крупнейшему делу о загрязнении окружающей среды будет вынесен штраф в размере около $5,6 млн — ничтожная часть того, что правительство требует от консорциума «Кашаган».
Здесь, чтобы остаться
В октябре 2024 года NCOC обратилась в Верховный суд Казахстана с просьбой приостановить местные слушания по делу о штрафе в $4,4 млрд в связи с продолжающимся международным арбитражем. Компания утверждала, что предмет слушаний также рассматривается в арбитражном суде, который обладает «исключительной компетенцией по разрешению договорных аспектов спора». Верховный суд Казахстана сейчас рассматривает запрос NCOC.
Пока продолжается юридический спор по поводу экологического штрафа, правительство Казахстана подало еще один иск. На этот раз в арбитражный суд, на сумму $160 млрд, но против тех же нефтяных компаний. В новом деле правительство пытается доказать, что оно получило несправедливую компенсацию по соглашению о разделе продукции (СРП) с другими акционерами NCOC.
Бекет Избастин, глава ТОО «PSA» — государственной организации, которая отвечает за отношения государства с бизнесом по ряду проектов в рамках соглашения по разделу продукции (СРП), заявил, что претензии Казахстана в арбитраже носят исторический характер.
«Предъявленные требования не нашли урегулирования в прошлом, в связи с чем, пользуясь своим правом по Соглашениям о разделе продукции, мы были вынуждены передать претензии на рассмотрение в независимый международный арбитраж», — заявил Избастин в сентябре.
Однако такая тактика может повлиять на общий инвестиционный климат Казахстана, учитывая, что PSA, в сущности, постоянно пытается заставить международных партнеров пойти на уступки.
Избастин с этим не согласен.
«Претензии в рамках международного арбитража не связаны с [инвестиционным климатом], это свидетельствует лишь о приверженности Казахстана соблюдению общепринятых в мировом бизнес-сообществе механизмов разрешения спорных ситуаций», — сказал Избастин.
Шваб говорит, что история споров между правительством и компаниями показывает, что нефтяная промышленность достаточно прибыльна, чтобы покрыть «дополнительные расходы» компаний.
«Они уже там и никуда не денутся. Пока нефтяной сектор будет приносить прибыль, [иностранные] компании будут продолжать приходить в Казахстан», — сказала Шваб.
Однако чем более неясными становятся правила игры, тем больше эти компании чувствуют, что их терпение испытывают на прочность.
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