Правительство не получало предложений от разработчиков Кашагана для урегулирования штрафа $5 млрд - Байбазаров

Правительство Казахстана не получало официальных предложений от разработчиков Кашагана по урегулированию экологического штрафа в $5 млрд, сообщил министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в правительстве во вторник.

«К нам в правительство не поступало такого заявления от консорциума на какие-то суммы, какие-то социальные проекты», – ответил министр на вопрос журналиста «Власти».

Байбазаров считает, что нужно дождаться результатов международного арбитража, но не исключает, что будет применена процедура медиации:

«Возможно на каком-то этапе судебных процедур мы можем пойдем по пути медиации, то есть, заключения мирного соглашения о регулировании данного вопроса».

В ноябре Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что инвесторы Кашагана внесли несколько предложений для урегулирования ситуации с экологическим штрафом в $5 млрд, вынесенным в прошлом году.

Сообщалось, что крупнейшие нефтяные компании, включая Eni SpA, Shell Plc, Exxon Mobil Corp. и TotalEnergies SE, предлагают сделать дополнительные инвестиции в социальные проекты в размере $110 млн в течение следующих двух лет – эти расходы будут возмещены из доходов Кашагана в рамках соглашения о разделе продукции. Компании также были готовы создать многомиллионный фонд социального развития, взносы в который не будут возмещены. Консорциум также предложил ввести скидку на продажу сжиженного нефтяного газа государству. Взамен Казахстану предлагалось отозвать иски и изменить экологическое законодательство.

В начале 2023 года правительство Казахстана обязало консорциум North Caspian Operating Company, управляющий Кашаганом, выплатить штраф в размере 2,3 трлн тенге ($4,8 млрд) за то, что на месторождении могло храниться слишком большое количество серы. Оператор отрицает свою вину.

NCOC подало жалобу в Верховный суд Казахстана, чтобы отменить решение апелляционного суда, который поддержал доводы правительства о том, что на объекте хранилось слишком много серы, и другие предполагаемые нарушения, связанные с очисткой воды и выбросами. Изначально в суде первой инстанции предприятию удалось оспорить штраф.

Казахстан также подал иск о возмещении ущерба к разработчикам Кашагана в международном арбитраже на сумму более $160 млрд долларов. Большая часть этой суммы – упущенная выгода, но в нее также входят убытки, связанные с предполагаемым ущербом окружающей среде и коррупцией.