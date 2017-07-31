Кулинарное творчество с микроволновой печью LG NeoChef

Компания LG Electronics (LG) представила удивительный проект, реализованный при помощи своей новейшей модели микроволновой печи NeoChef . В сотрудничестве с Даниэлем Лесом (Daniel Les), известным румынским художником и гончаром, микроволновая печь от LG с технологией Smart Inverter была использована для обжига керамических изделий.

«Если микроволновая печь NeoChef не сможет равномерно распределять этот жар по всей поверхности исходного материала, то готовый фарфор треснет. Однако благодаря наличию технологии Smart Inverter, которая обеспечивает строгий и точный контроль температуры, я подумал, что это все же осуществимо», — вспоминает Даниэль Лес.

В печи NeoChef был получен отличный фарфор благодаря продвинутой технологии Smart Inverter, обеспечивающей четкий контроль заданного уровня мощности в диапазоне от 200 до 1100 ватт для равномерного, эффективного и точного нагрева. Сам проект послужил наглядным доказательством эффективности технологий LG, так как в итоге с помощью семи микроволновых печей NeoChef удалось без усилий изготовить разнообразные керамические чашки и тарелки.

После успешного завершения совместного проекта Даниэль Лес использовал изготовленную им посуду для приготовления изысканных блюд в той же микроволновой печи. Эту печь можно использовать для поднятия теста, растапливания шоколада и масла, а также для приготовления множества других блюд, требующих особых условий. Также LG NeoChef отличается минималистичным дизайном. Глянцевая передняя панель в сочетании с утонченной матовой поверхностью корпуса придают LG NeoChef изысканный и утонченный вид.