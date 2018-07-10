Будущее с роботами: инновационные продукты LG воплощают фантастические идеи в жизнь

Смогут ли роботы заменить человечество? Появятся ли роботы-помощники в каждом доме? Сегодня, на заре новой эпохи автоматизации, с появлением технологии искусственного интеллекта и развитием робототехники эти вопросы возникают все чаще. Несмотря на высказываемый пессимизм в отношении потенциального воздействия автоматизации, эксперты с более оптимистичными взглядами считают, что это может стать огромным благом для мировой экономики, позволяя людям заниматься более значимой и более высокооплачиваемой деятельностью.

Роботы окажут огромное влияние на нашу жизнь в ближайшие десятилетия, и некоторые потребители уже предпочитают взаимодействовать с машинами. Хотя сегодня в основном роботы дебютирую в сфере общественных услуг, это только вопрос времени, когда они станут доступными в домашнем хозяйстве. Взрыв доступности приведет к широкому кругу различных моделей практически для любой мыслимой цели. Независимо от того, как они реализованы, роботы и автоматизированные системы станут важной частью города будущего.

Некоторые мировые гиганты, изготавливающие бытовую технику и гаджеты, уже открыли для себя сферу робототехники и вкладывают немалые ресурсы в разработку новых моделей. К примеру, LG Electronics уже поставляет новаторскую линейку роботов своего бренда CLOi. Симпатичные роботы-гиды уже помогают пассажирам аэропорта Инчхон в Южной Корее. В январе на выставке CES 2018 компания также представила новые разработки для сферы общественного обслуживания: робот по обслуживанию, робот-портье и роботизированная тележка для покупок.

В задачи робота для обслуживания входит быстрая доставка еды и напитков гостям отелей и ресторанов при аэропортах. Робот может осуществлять доставку по часовой стрелке, а встроенный подвижный поднос позволяет легко снять закуски и напитки. Как только доставка осуществлена, робот самостоятельно возвращается на свое место.

Спроектированный для доставки багажа гостей до номеров, робот-портье снижает неудобства, вызванные долгим обслуживанием и затянувшимся ожиданием. Роботизированный портье может быстро оформить процедуры заселения и выселения, принять оплату и отнести багаж в ожидающую машину за доли секунды.

LG внедряет ноу-хау в робототехнике для улучшения покупательского опыта в супермаркетах премиум класса. Роботизированная тележка для покупок оснащена ридером для баркодов, благодаря которому покупатели могут сразу узнать стоимость товара и видеть весь список своих покупок на дисплее. Кроме того, робот помогает находить в торговом зале заранее выбранные через специальное мобильное приложение продукты.

«LG намерена разрабатывать новые интеллектуальные продукты, которые синхронизируются с образом жизни потребителей и приближают футуристичное будущее в обычные бытовые задачи, – говорит Наталья Новикова, директор по маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan. – Инновационные решения в сфере робототехники позволяют LG создавать уникальный опыт использования, освобождая потребителям больше времени и возможностей на то, что им действительно важно».