LG Electronics представила бытовую технику на IFA 2017

На всемирной выставке IFA 2017 в Берлине компания LG Electronics представила широкую линейку бытовой техники, в том числе холодильник LG InstaView Door-in-Door, расширенный модельный ряд стиральных машин LG TWINWash с двойным барабаном, паровой шкаф LG Styler, обновленную сушильную машину. Также на выставке презентованы новые достижения в разработке технологий «умного» дома от LG Electronics с возможностью голосового управления и роботы для помощи пассажирам в аэропорту.

Главное преимущество стиральной машины LG TWINWash – это возможность запускать два цикла стирки одновременно. В этом году расширенная линейка стиральных машин с двойным барабаном предлагает модели разных размеров – от 24 дюймов до 27. Теперь инновационная стиральная машина, выполненная в футуристичном дизайне, доступна для потребителей в самых разных габаритах. Обновленные модели поддерживаются технологией быстрой стирки TurboWash и функцией пара TrueSteam, которой в этом году уделено значительное внимание во всей линейке бытовой техники LG.

Также на IFA 2017 были представлены продукты для полного цикла ухода за одеждой - сушильная машина LG New Classic Dryer и паровой шкаф LG Styler, использующие технологию горячего пара TrueSteam для идеальной очистки, придания свежести одежде, уничтожение аллергенов и разглаживания складок на одежде. Последнее стало возможным благодаря функции Moving Hanger, когда Styler аккуратно встряхивает одежду для избавления от помятостей.

Кроме обновленных модельных линеек бытовой техники LG презентовала и новые способы управления домашними устройствами. Новые версии приложения Google Assistant позволяют контролировать технику LG посредством беспроводной связи с LG SmartThinQ. Голосовое управление доступно почти ко всей современной технике LG.