LG Electronics получила более 90 наград на выставке CES 2018

В январе производители потребительской электроники представили новейшие разработки на международной выставке Consumer Electronics Show ( CES ® 2018) в Лас-Вегасе. Каждый год LG Electronics знакомит п осетителей выставки с новыми технологиями и продуктами, которые в течении следующего года будут задавать тренд на рынке и удивлять потребителей по всему миру. В этом году компания выделились сразу в нескольких категориях: телевизоры и экраны, техника для кухни и робототехника.

В представленных на выставке обновленных OLED и SUPER UHD телевизорах использованы технология искусственного интеллекта ThinQ® и продвинутый процессор α (Альфа) 9. Пользователь теперь может легко переключать каналы, подключаться к игровой приставке или искать видео в сети с помощью голосовых команд, а также использовать платформу LG ThinQ® TV для настройки и управления другими смарт устройств – пылесосами, кондиционерами, аудиосистемами. Благодаря внедрению новаторских решений телевизор LG SIGNATURE AI OLED TV получил главную награду CES Innovation Awards 2018 от Ассоциация потребительских технологий.

Кухонная техника LG, представленная на CES 2018, также отражает глобальный тренд на расширение возможностей голосового управления и внедрение концепта «Интернет вещей». Холодильник LG InstaView ThinQ стал лучшим в своей категории благодаря инновационной платформе LG WebOS и интеграции с Amazon Alexa. Новые функции позволяют управлять закупками, распределением и расходом продуктов питания и оформлять онлайн заказы.

На CES 2018 компания LG представила три модели роботов – робота для обслуживания, робота-портье и робота для покупок. Новые образцы призваны качественно улучшить повседневную жизнь пользователей. Выполнение рутинных механических задач роботами уже не кажется фантастикой. Например, в Международном аэропорту г. Инчхон уже можно встретить роботов-чистильщиков и информационных роботов, сконструированных на заводах LG.

Всего LG Electronics завоевала более чем 90 наград на CES 2018, удостоившись в том числе главной наградой CES Best TV Product Award за телевизор LG AI OLED TV.

«Рынок бытовой электроники стремительно развивается, стараясь успеть за растущими ожиданиями потребителей. Для компании LG идти в ногу со временем и предвосхищать пожелания пользователей остается главным приоритетом. Мы с нетерпением ждем, когда представленные на выставке CES 2018 новинки станут доступны для казахстанских потребителей», - отметила Наталья Новикова, директор по маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan.