​Fitch снизил рейтинг Цеснабанка и оставил рейтинги других пяти банков на прежнем уровне

Агентство сохранило рейтинги Народного банка на уровне «BB» благодаря показателям прибыльности и капитализации. Банк также имеет большой запас ликвидности и ограниченные риски рефинансирования. В то же время повышенные уровни проблемных и потенциально проблемных кредитов у банка, а также более широкий спектр рисков, продолжают сдерживать его рейтинги. Мнение о значительном объеме проблемных кредитов агентство основаны на подсчете неработающих и реструктурированных займов: они составили 11% и 6% от валовых кредитов на конец 3 квартала 2016 года, соответственно. Эти уровни лишь немного отличаются от данных на конец 2015 года (10% и 8% соответственно), в то время как покрытие этих кредитов резервами под обесценение оставалось на приемлемом уровне в 71% в конце 3 квартала 2016 года.

Подтверждение рейтинга Казкоммерцбанка (Qazkom) на уровне «CCC» отражает мнение Fitch о наличии существенного количества проблемных активов и его невысокой способности абсорбировать убытки. Мнение Fitch о слабом качестве активов обусловлено значительным объемом кредитов, предоставленных банком Qazkom его бывшей дочерней структуре БТА, которая в настоящее время функционирует как компания по управлению стрессовыми активами. Кредиты БТА составляли половину кредитного портфеля Qazkom, что в шесть раз превышало сумму основного капитала банка.

«Fitch ожидает лишь небольшую возвратность в виде денежных средств от этого портфеля в обозримом будущем, несмотря на то, что эти кредиты в отчетности относятся к работающим», - подчеркивается в сообщении. Неработающие кредиты Qazkom составляли 10% от валовых кредитов в конце 3 квартала 2016 года, или 25% от кредитов за исключением кредитов БТА. Однако неработающие кредиты были полностью покрыты резервами под обесценение. Тем не менее, еще 10% валовых кредитов представляли потенциальные риски для банка, так как являлись валютными кредитами, выданными заемщикам без валютных доходов.

По словам аналитиков агентства, Qazkom остается структурно убыточным с корректировкой на начисленный, но неполученный процентный доход (60% от начисленных процентов в первой половине 2016 года). Они не ожидают, что ситуация быстро изменится благодаря выдаче новых кредитов.

Согласно отчетности банка, его чистый процентный доход и прибыль до отчислений под обесценение составили 4% и 3% средних активов, соответственно, приносящих доход, в первой половине 2016 года. Однако без учета неполученных процентов по кредитам, доходов от переоценки по справедливой стоимости и валютной переоценки, эти показатели имели отрицательное значение в 0,2% и 1,2% соответственно. Если применять такие же корректировки к чистой прибыли ККБ, то показатель ROAE в 23% принял бы отрицательное значение на уровне 26%, несмотря на низкое резервирование по кредитам, предоставленным БТА.

Понижение долгосрочных рейтингов Цеснабанка связано с ухудшением качества активов и прибыльности банка, в то время как его капитализация остается лишь умеренной. Неработающие и реструктурированные кредиты Цеснабанка составляли 6% и 6% от валовых кредитов в конце 3 квартала 2016 года, соответственно, оставаясь практически неизменными относительно конца 2015 года.

В то же время более высокие риски для качества активов связаны с большим объемом валютных кредитов банка, которые в отчетности указаны как необесцененные (61% от валовых кредитов в конце 3 квартала 2016 года), из которых около трети (в основном относящиеся к недвижимости на ранней стадии строительства) по всей видимости не полностью обслуживали основную часть долга или проценты за 9 месяцев 2016 года, а это свидетельствует о том, что они могли стать обесцененными.

Прибыль Цеснабанка до отчислений под обесценение в годовом выражении ослабла до 3% от средних кредитов за 9 месяцев 2016 года относительно 4% в 2015 году. С корректировкой на неполученные начисленные проценты, доходы от переоценки по справедливой стоимости и валютной переоценке, чистый результат имел отрицательное значение в 1% против прибыли в 1,4%. Несмотря на более низкие отчисления в резервы на уровне 1% от средних кредитов за 9 месяцев 2016 года и 2% в 2015 году, показатель ROAE у банка сократился до 8% с 16% ввиду более низкого валютного дохода. По оценкам Fitch, без учета доходов низкого качества, Цеснабанк мог бы потенциально иметь чистый убыток на уровне 12% за 9 месяцев 2016 года и 7% в 2015 году.

Подтверждение долгосрочных рейтингов для системно значимых казахстанских банков на общем уровне «B-» отражает мнение агентства, что масштабная поддержка капиталом вряд ли будет предоставлена кому-либо из них, учитывая историю их дефолтов. «Тем не менее, Fitch ожидает, что большинство банков в Казахстане продолжат получать преимущества от поддержки ликвидностью и иного финансового содействия от государства и из квазигосударственных источников», - утверждают аналитики.

В дальнейшем их рейтинги будут чувствительными в основном к изменению качества активов и уровню капитализации. Существенное ухудшение ликвидности и ослабление прибыльности от основной деятельности станут для них негативными факторами.

Фото с сайта huffingtonpost.com