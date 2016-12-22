​Саудовская Аравия экстрадировала в Казахстан предпринимателя, подозреваемого в хищении почти 600 млн. тенге

Саудовская Аравия экстрадирует в Казахстан предпринимателя Омара Мухита. Он обвиняется в хищении около 600 млн. тенге у банка, частного предпринимателя и государственного АО «Национальный инновационный фонд», сообщает в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Будучи председателем правления ТОО «AB Metalls», с 2006 по 2008 год Омар похитил около 200 млн. тенге бюджетных средств у Национального инновационного фонда, 240 млн. тенге у Нурбанка и 150 млн. тенге у частного предпринимателя, информирует Генпрокуратура.

Омар водворен в изолятор Астаны.

Предприниматель был задержан правоохранительными органами Саудовской Аравии по запросу Национального центрального бюро интерпола МВД Казахстана в конце мая этого года. Расследование в отношении Омара выявило, что он использовал фиктивные документы, подделывал подписи на доверенностях и договорах для проведения мошеннических операций.

Межгосударственные договоры о выдаче и передаче осужденных лиц между странами были заключены 26 октября во время визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Саудовскую Аравию.

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