На 6,4% сократилось количество уголовных преступлений в Казахстане

В текущем году, по сравнению с прошлым годом, количество уголовных преступлений в Казахстане снизилось на 6,4%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр внутренних дел Калмухамбет Касымов. При этом, по его информации, во восьми регионах отмечается рост подростковых преступлений.

«С января по сегодняшний день органами внутренних дел зарегистрировано 331,5 тысяч уголовных преступлений, что на 6,4% меньше аналогичного показателя прошлого года. Эта тенденция характерна буквально для всех регионов», - проинформировал Касымов.

По его словам, заметно – на 10%, сократилось совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, причинения тяжкого вреда здоровья и разбой – на 12%.

«По-прежнему, основными явлениями на криминогенную ситуацию в стране оказывают кражи, доля которых в структуре преступлений составляет более 60%, а в пяти регионах доля краж превышает 70% - это Костанай, Северный Казахстан, Западный Казахстан, Акмолинская, Атырауская области и город Алматы», - сказал он.

Кроме того, практически во всех регионах, в среднем, на 15%, выросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

«В восьми регионах – Астана, Акмолинская, Атырауская, Алматинская, ВКО, Жамбылская, Карагандинская области отмечается рост подростковых преступлений. Решение этих проблем должно осуществляться органами внутренних дел, в том числе, местной полицией, в приоритетном порядке в следующем году», - обратил внимание Касымов.