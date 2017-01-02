Режим местного ЧС объявлен в поселке Шахан

Решением акима города Шахтинск в поселке Шахан Карагандинской области из-за обрушения части жилого многоквартирного дома объявлен режим ЧС, сообщили в понедельник в пресс-службе ДЧС региона. Здесь также сообщили, что в 13:00 основные работы по разбору завалов были завершены.

«На месте (происшествия - V) организована работа оперативного штаба, сформирована областная комиссия по расследованию причин ЧС. Решением акима города Шахтинск объявлено ЧС местного масштаба. Местными исполнительными органами проводятся мероприятия по оказанию помощи родственникам в погребении погибших», - говорится в сообщении.

Первого января в 22:45 в поселке Шахан по адресу 3мкр-н, д.4 в результате взрыва котла автономной системы отопления, установленном в подвальном помещении 4-го подъезда, произошло обрушение правого крыла 4-го подъезда с 1-го по 5-й этажи. В доме проживает 118 человек, в обрушившемся подъезде - 25 человек.

Спасателями было эвакуировано 10 и спасено 4 человека (в том числе, двое детей), также до прибытия подразделений ДЧС, с травмами средней степени тяжести была госпитализирована в детское отделение клиники им.Макажанова Васильева Е.А. 2005 года рождения.

«Второго января в 13-00 основные работы по разбору завалов были завершены», - сообщили в ДЧС.

В результате ЧС погибли девять человек, среди которых, трое детей.

«Местными исполнительными органами в детском саду «Березка» развернут пункт обогрева и питания, силами ГУ «СПиАСР» ДЧС и РГП «ПВАСС» организовано освещение места ЧС. Для оказания психологической помощи структурными подразделениями ДЧС сформирован телефон горячей линии 8(72156)3-24-17, с принятием и обработкой 93 звонков. МПС ДВД организовано оцепление территории места проведения аварийно-спасательных работ», - проинформировали в ведомстве.

Всего в ликвидации ЧС задействовано 286 человек и 55 единиц техники.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Карагандинской области