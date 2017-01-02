Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в поселке Шахан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате обрушения части жилого дома в поселке Шахан города Шахтинска Карагандинской области, пострадавшим глава государства пожелал скорейшего выздоровления. Акиму региона Нурмухамбету Абдибекову поручено оказать всестороннюю помощь людям, сообщила в понедельник пресс-служба Акорды.

"Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении подъезда в многоквартирном доме в п.Шахан Карагандинской области, повлекшем человеческие жертвы. Нурсултан Назарбаев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Президент Казахстана поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам и установления причин чрезвычайного происшествия.

Фото пресс-службы акимата Карагандинской области