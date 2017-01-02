Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в поселке Шахан

Тамара Вааль, Астана, Vласть
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате обрушения части жилого дома в поселке Шахан города Шахтинска Карагандинской области, пострадавшим глава государства пожелал скорейшего выздоровления. Акиму региона Нурмухамбету Абдибекову поручено оказать всестороннюю помощь людям, сообщила в понедельник пресс-служба Акорды.
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