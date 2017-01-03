​Около 10 оппозиционных групп Сирии заявили о прекращении подготовки к переговорам в Астане

Как минимум десять сирийских оппозиционных группировок объявили о прекращении подготовки к переговорам в Астане, запланированным на конец января 2017 года. Причиной этого решения стало несоблюдение режима прекращения огня со стороны Дамаска, сообщает во вторник издание Republic.

Подготовка будет приостановлена до тех пор, пока правительственные войска и их союзник не будут соблюдать договоренности, достигнутые при помощи России и Турции.

Москва и Анкара согласовали план перемирия в Сирии 28 декабря. Официально его детали не раскрывались, но агентство Reuters узнало, что Москва и Анкара договорились разделить Сирию на зоны влияния. По их предположениям, президент Сирии Башар Асад останется у власти до следующих выборов, а позже его сменит «менее противоречивый» кандидат. Отмечалось, что если договоренности будут выполнены, сирийские власти и оппозиция начнут переговоры по урегулированию конфликта в Астане.

Согласно плану, режим прекращения огня наступил с полуночи 30 декабря и был нарушен менее чем через два часа после начала. По данным Syrian Observatory for Human Rights, повстанцы предприняли атаку на позиции правительственных войск в провинции Хама. Оппозиция, в свою очередь, обвинила сирийскую армию в артиллерийском обстреле двух поселков в провинции Идлиб.

О том, что Астана может стать площадкой межсирийского диалога стало известно 18 декабря. Накануне президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провили переговоры, во время которых выразили заинтересованность в мирных переговорах конфликтующих сторон в Сирии. После чего о готовности предоставить площадку заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который выступил в поддержку мирного урегулирования конфликта.

Фото с сайта al-akhbar.com