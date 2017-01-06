Гражданку Казахстана подозревают в убийстве монахини в Беларуси

29-летняя гражданка Казахстана подозревается в убийстве настоятельницы Свято-Ксениевского монастыря в Беларуси, она задержана. Источник белорусского Sputnik сообщил о том, что накануне подозреваемая вела себя неадекватно, сообщает информагентство Sputnik Kazakhstan .

Настоятельница монастыря матушка Василисса скончалась минувшей ночью от полученных ножевых ранений в женском монастыре блаженной Ксении Петербургской Минской области. Подозреваемая в убийстве – 29-летняя гражданка Казахстана задержана:

«Согласно предварительной информации, ножевые ранения матушке Василиссе нанесла 29-летняя гражданка Республики Казахстан», – сообщил собеседник в епархии Борисовской епархии Белорусского экзархата Sputnik. Подозреваемая находилась в монастыре, ее временно приютили монахини. По словам собеседника, накануне случившегося у подозреваемой заметили признаки психического расстройства.

Игумения Василисса с 2004 году по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларусии стала настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.

Фото kseniamonastyr.by