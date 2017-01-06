Гражданку Казахстана подозревают в убийстве монахини в Беларуси

29-летняя гражданка Казахстана подозревается в убийстве настоятельницы Свято-Ксениевского монастыря в Беларуси, она задержана. Источник белорусского Sputnik сообщил о том, что накануне подозреваемая вела себя неадекватно, сообщает информагентство Sputnik Kazakhstan.
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