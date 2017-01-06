Казахстан передал Сирии около 500 тонн гуманитарной помощи

Айсулу Тойшибекова, Vласть

Казахстан передал Сирии около 500 тонн продуктов питания. 6 января гуманитарный груз был доставлен в порт Тарстус на берегу Средиземного моря при содействии России, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

Распределение казахстанской гуманитарной помощи нуждающимся будет проходить под контролем Высшей комиссии по оказанию помощи Сирии:

«Гуманитарная помощь Сирии была направлена по решению президента Республики Казахстана Нурсултана Назарбаева, учитывая масштабный гуманитарный кризис в этой стране», – заявил посол Казахстана в Иордании Азамат Бердыбай.

В 2012 году Казахстан передал через Организацию исламского сотрудничества 400 тысяч долларов США правительствам Иордании и Ливана для оказания гуманитарной помощи сирийцам, находящимся в лагерях беженцев. А в октябре 2015 года после окончания переговоров представителей сирийской оппозиции в Астане был подписан меморандум о предоставлении Казахстаном гуманитарной помощи сирийским беженцам на сумму более 300 тысяч евро для поставок медикаментов, продуктов питания и обустройства сирийских беженцев, сконцентрированных на турецко-сирийской границе.

Фото министерства иностранных дел

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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