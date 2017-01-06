ЦОНы будут работать 7 января для приема желающих оформить временную регистрацию

В связи с введением новых правил о временной регистрации граждан казахстанские центры обслуживания населения (ЦОН) будут работать в праздничный день, 7 января, сообщает в пятницу пресс-служба государственной корпорации «Правительство для граждан».

«Для того, чтобы снизить нагрузку на фронт-офисы в государственной корпорации «Правительство для граждан» принято решение сделать 7 января рабочим днем. Решение сделать праздничный день 7 января – рабочим днем принято совместно с министерством внутренних дел. Это сделано, в первую очередь, для удобства населения. Центры обслуживания населения городов Астана и Алматы, а также областных центров будут работать с 9.00 до 15.00 для того, чтобы желающие могли пройти процедуру регистрации», - цитирует пресс-служба председателя правления «Правительства для граждан» Данияра Еренчинова.

Он также напомнил, что в остальное время в областных центрах граждане могут пройти временную регистрацию, независимо от расположения недвижимости.

«Например, если вы проживаете в центре г. Костанай, для прописки вам не обязательно обращаться в отдел ЦОН №1 по ул. Тарана, 114, вы можете пройти процедуру регистрации и в отделе №2 по ул. Гашека, 14. Однако, стоит помнить, что принцип экстерриториальности не действует в городах Астана, Алматы и Шымкент. Жителям этих городов необходимо обращаться в ЦОНы по месту нахождения недвижимости. Т.е., если квартира, в которой вам необходимо прописаться, находится в Есильском районе г. Астана, то за пропиской следует обратиться в отдел №1 ЦОН Есильского района по ул. Достык, 20», - объясняют в корпорации.

Для регистрации граждан по месту жительства необходимо присутствие собственника жилья, а также человека, которого необходимо прописать. Обоим при себе необходимо иметь удостоверение личности, собственнику – правоустанавливающие документы на квартиру, а прописывающемуся – квитанцию об оплате государственной пошлины, которая составляет 0,1 МРП (227 тенге).