430 тысяч человек получили временную и постоянную регистрацию с начала года

Тамара Вааль, Астана, Vласть
Фото Жанары Каримовой
За две недели в Казахстане временную и постоянную регистрацию в центрах обслуживания населения получили 430 тысяч человек, в онлайн-режиме за 2 дня зарегистрировались 3 тысячи человек, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник департамента миграционной полиции МВД Серик Саинов.
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