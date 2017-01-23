430 тысяч человек получили временную и постоянную регистрацию с начала года

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Фото Жанары Каримовой

За две недели в Казахстане временную и постоянную регистрацию в центрах обслуживания населения получили 430 тысяч человек, в онлайн-режиме за 2 дня зарегистрировались 3 тысячи человек, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник департамента миграционной полиции МВД Серик Саинов.

«В целом, за две недели 430 тысяч человек зарегистрировались по месту постоянного и временного проживания. За два дня буквально 3 тысячи человек получили эту услугу через портал электронного правительства», - сообщил Саинов.

Он напомнил, что в первые дни с момента введения закона в действие в ЦОНах страны был ажиотаж.

«Мы приняли все необходимые меры, увеличили рабочее время. Наши сотрудники в ЦОНах совместно с сотрудниками госкорпорации «Правительство для граждан» работали 12 часов. Мы работаем в выходные дни, пока ажиотаж не спадет, дополнительно более 100 рабочих мест установили, на этой неделе еще значительно увеличим количество рабочих мест по приему граждан по вопросам временной и постоянной регистрации», - заверил глава департамента.

Ранее МВД заявило, что начнет привлекать к ответственности за отсутствие временной регистрации с середины марта, а не с начала февраля, как предполагалось ранее.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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