​Арестованы руководители ЕНПФ

Дмитрий Мазоренко, Vласть

Часть руководства Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) была задержана до нового года, подтвердил корреспонденту Vласти по телефону начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка Александр Терентьев.

«Я не опровергаю информацию о задержании председателя правления (ЕНПФ) и одного из его заместителей. Другие детали можно узнать у правоохранительных органах», - заявил Терентьев.

Председателем правления ЕНПФ на конец декабря был Руслан Ерденаев. В настоящее время на сайте ЕНПФ врио предправления указана Жанар Тулегенова. Ерденаев по-прежнему указан членом совета директоров.

Пресс-службы ЕНПФ и суда города Алматы не были немедленно доступны для комментариев. Комитет национальной безопасности также не комментировал информацию о расследовании.

Задержание топ-менеджеров ЕНПФ произошло на фоне проверки, которую 21 декабря начал департамент Комитета национальной безопасности Алматы. Её предметом стала сделка между ЕНПФ и геологоразведочной компанией «Бузгул Аурум». Точная причина начала расследования неизвестна, однако основанием могла стать распространенная в СМИ информация о пропаже из ЕНПФ 5 млрд тенге, которые были инвестированы в ценные бумаги ТОО «Бузгул Аурум». Облигации компании назвали «мусорными», поскольку у них фактически не было обеспечения.

Сделка между фондом и «Бузгул Аурум» была проведена 6 октября 2016 года. Её сумма составила 5 млрд тенге. Общий размер облигационной программы «Бузгул Аурум», которая также началась 6 октября, составил 30 млрд тенге с номинальной стоимостью одной акции в 10 тыс. тенге и сроком её обращения в 5 лет. Проспект выпуска этих облигаций предусматривал вознаграждение в размере 19% годовых с ежегодной выплатой купона.

Однако данных о провале сделок не поступало. В финансовой отчетности «Бузгул Аурум» по итогам третьего квартала было сказано, что к концу октября привлеченные в рамках облигационной программы средства находились на её расчетном счету. «Купон с 19% доходами должен быть выплачен через год с момента заключения сделки, 6 октября 2016 года. Фактически, говорить, что эмитент что-то не выплатил, мы не можем. Пока еще не наступил срок», - заявлял на встрече с журналистами в конце декабря Терентьев.

Фото с сайта bisnews.kz

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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