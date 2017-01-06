​Арестованы руководители ЕНПФ

Часть руководства Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) была задержана до нового года, подтвердил корреспонденту Vласти по телефону начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка Александр Терентьев.

«Я не опровергаю информацию о задержании председателя правления (ЕНПФ) и одного из его заместителей. Другие детали можно узнать у правоохранительных органах», - заявил Терентьев.

Председателем правления ЕНПФ на конец декабря был Руслан Ерденаев. В настоящее время на сайте ЕНПФ врио предправления указана Жанар Тулегенова. Ерденаев по-прежнему указан членом совета директоров.

Пресс-службы ЕНПФ и суда города Алматы не были немедленно доступны для комментариев. Комитет национальной безопасности также не комментировал информацию о расследовании.

Задержание топ-менеджеров ЕНПФ произошло на фоне проверки, которую 21 декабря начал департамент Комитета национальной безопасности Алматы. Её предметом стала сделка между ЕНПФ и геологоразведочной компанией «Бузгул Аурум». Точная причина начала расследования неизвестна, однако основанием могла стать распространенная в СМИ информация о пропаже из ЕНПФ 5 млрд тенге, которые были инвестированы в ценные бумаги ТОО «Бузгул Аурум». Облигации компании назвали «мусорными», поскольку у них фактически не было обеспечения.

Сделка между фондом и «Бузгул Аурум» была проведена 6 октября 2016 года. Её сумма составила 5 млрд тенге. Общий размер облигационной программы «Бузгул Аурум», которая также началась 6 октября, составил 30 млрд тенге с номинальной стоимостью одной акции в 10 тыс. тенге и сроком её обращения в 5 лет. Проспект выпуска этих облигаций предусматривал вознаграждение в размере 19% годовых с ежегодной выплатой купона.

Однако данных о провале сделок не поступало. В финансовой отчетности «Бузгул Аурум» по итогам третьего квартала было сказано, что к концу октября привлеченные в рамках облигационной программы средства находились на её расчетном счету. «Купон с 19% доходами должен быть выплачен через год с момента заключения сделки, 6 октября 2016 года. Фактически, говорить, что эмитент что-то не выплатил, мы не можем. Пока еще не наступил срок», - заявлял на встрече с журналистами в конце декабря Терентьев.

Фото с сайта bisnews.kz