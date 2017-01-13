​В 2017 году ЕНПФ намерен размещать активы в ГЦБ, инвалюте, на зарубежных рынках и казахстанских проектах​

В 2017 году Единый накопительный пенсионный фонд намерен размещать активы в государственных ценных бумагах и иностранной валюте, а также инвестировать их на зарубежных рынках и в казахстанские экономические проекты, в частности в проект «Нурлы Жер», заявила на брифинге в пятницу председатель совета директоров фонда, зампред Нацбанка Дина Галиева.

Она заверила, что «инвестирование пенсионных активов будет осуществляться по рыночным процентным ставкам».

«В настоящее время предложения по направлениям инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на 2017 год находятся на рассмотрении членов совета по управлению Национальным фондом», - отметила глава совета директоров.

Помимо этого Галиева заявила, что «на казахстанском рынке, также как и на международных финансовых рынках, имеются финансовые инструменты с различным уровнем инвестиционного риска». По ее словам, на внутреннем рынке имеются достаточно надежные эмитенты, имеющие устойчивое финансовое состояние. «Пенсионные активы ЕНПФ инвестируются на рыночных условиях по направлениям, одобренным советом по управлению Национальным фондом », - заключила она.

Фото с сайта liter.kz