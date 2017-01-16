​Прокуроры запросили ордер на задержание наследника империи Samsung

Антикоррупционная следственная группа запросила ордер на задержание вице-президента и наследника империи Samsung Ли Чжэ Ёна, фактического руководителя компании. Центральный окружной суд Сеула должен решить вопрос с ордером в ближайшую среду, Ли туда вызван, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Ренхап».

В минувший четверг его официально допрашивали по делу о коррупции, которое затронуло президента страны Пак Кын Хе. Допрос продолжался 22 часа, сообщает Reuters. Следствие обвинило Ли в даче взяток на 43 млрд вон ($36,42 млн) организациям, связанным с подругой президента Цой Сун Силь, в обмен на поддержку со стороны государства сделки по слиянию Samsung и компании Cheil Industries Inc. в 2015 году.

По версии следствия, как пишут «Ведомости», 22 млрд вон из этой суммы Samsung заплатил по контракту с германской консалтинговой фирмой, которая принадлежит Цой, незаконно перечислил этой же компании миллиарды вон, которые в итоге пошли на оплату занятий конным спортом дочери Цой. Еще около 20,5 млрд вон Samsung пожертвовал двум некоммерческим фондам, которые могут быть связаны с Цой, прокуратура также считает это взяткой. В результате Национальный пенсионный фонд страны одобрил сделку с Cheil Industries. Представитель специальной следственной группы заявил, что у следствия есть доказательства, что эти выплаты были взятками и что президент и ее подруга делили эти доходы между собой.

Перед допросом в четверг Ли заявил журналистам, что приносит глубочайшие извинения общественности за неспособность сохранить положительный имидж компании. СМИ со ссылкой на источники в Samsung сообщали, что в руководстве компании очень обеспокоены перспективой ареста Ли и последствиями для бизнеса. Комментируя запрос на ордер на задержание, представитель следственной группы заявил, что, принимая это решение, прокуроры определили, что, хотя важно учитывать возможные последствия для экономической ситуации в стране, правосудие важнее.

Samsung отрицает обвинения во взяточничестве. В официальном комментарии компании говорится, что понять решение следственной группы им трудно, как и утверждение прокуроров, что в обмен на деньги компания якобы просила одобрения сделки по слиянию.

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