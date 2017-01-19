Тюремный срок экс-премьера Ахметова сокращен по амнистии

Выездной суд удовлетворил ходатайство защиты экс-премьер-министра Серика Ахметова о сокращении неотбытой части наказания. Тюремный срок Ахметову сокращен на 1 год, 7 месяцев и 11 дней со дня вступления в силу закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости», сообщает Казинформ .

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть опротестовано либо обжаловано в апелляционной инстанции :

«В учреждении АК 159/18 в поселке Карабас Карагандинской области состоялось выездное заседание суда. Рассмотрено ходатайство в отношении Серика Ахметова о сокращении неотбытой части наказания на ¼ часть на день введения в действие Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК». Суд удовлетворил ходатайство осужденного», – приводит агентство слова координатора по работе со СМИ Абайского районного суда Ардака Жумашева.

Бывший премьер-министр Серик Ахметов был осужден на 10 лет лишения свободы по делу о хищениях в декабре 2015 года, позднее суд сократил срок наказания до 8 лет.

Фото Бориса Копылова