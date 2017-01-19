Тюремный срок экс-премьера Ахметова сокращен по амнистии

Выездной суд удовлетворил ходатайство защиты экс-премьер-министра Серика Ахметова о сокращении неотбытой части наказания. Тюремный срок Ахметову сокращен на 1 год, 7 месяцев и 11 дней со дня вступления в силу закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости», сообщает Казинформ.
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