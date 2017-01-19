29 января из-за эстафеты огня Универсиады будет ограничено движение по главным улицам Алматы

Айсулу Тойшибекова, Vласть

Фото Жанары Каримовой

29 января по улицам центральным улицам Алматы пройдет эстафета огня, движение на участках улиц Тимирязева, Манаса, Абая, Сейфуллина, Гоголя, Толе би, Достык, Абая, Байтурсынова и Сатпаева будет ограничено с 10 до 14 часов. Автобусы будут двигаться по прежним маршрутам без корректировки, однако по мере передвижения факелоносцев, движение на маршрутах будет останавливаться, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

В пресс-службе сообщили, что остановка автобусов будет составлять в среднем от 5 до 10 минут:

«В воскресенье, 29 января, запланировано проведение эстафеты огня по следующему маршруту: КазНУ им. Аль-Фараби - ул.Тимирязева - ул.Манаса - пр.Абая - пр.Сейфуллина - ул.Гоголя - пр.Сейфуллина - ул.Толе Би - пр.Достык -пр.Абая - ул.Байтурсынова - ул.Сатпаева - пр.Достык – Площадь Республики. Движение по маршруту будет ограничено с 10.00 до 14.00.

29 января в Алматы пройдет церемония открытия Зимней Универсиады. Студенческие спортивные игры пройдут с 29 по 8 февраля.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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