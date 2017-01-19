29 января из-за эстафеты огня Универсиады будет ограничено движение по главным улицам Алматы

Айсулу Тойшибекова, Vласть
Фото Жанары Каримовой
29 января по улицам центральным улицам Алматы пройдет эстафета огня, движение на участках улиц Тимирязева, Манаса, Абая, Сейфуллина, Гоголя, Толе би, Достык, Абая, Байтурсынова и Сатпаева будет ограничено с 10 до 14 часов. Автобусы будут двигаться по прежним маршрутам без корректировки, однако по мере передвижения факелоносцев, движение на маршрутах будет останавливаться, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые