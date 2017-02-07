На Шымбулаке сошла лавина, погиб российский рефери

На западном склоне ущелья Шымбулак, где в настоящее время проходит Универсиада-2017, произошел сход лавины, в результате чего погиб гражданин Российской Федерации, подтвердил Vласти официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Руслан Иманкулов.

«В ущелье Шымбулак на западном склоне в 14:07 произошел сход снежной лавины. В результате происшествия погиб гражданин Российской Федерации 1986 года рождения, который, по предварительным данным, являлся рефери. Это было внетрассовое катание. Известно, что когда его обнаружили, он еще был живым, но, к сожалению, врачам спасти его не удалось. Врачи констатировали смерть», - сказал Иманкулов.

В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям в свою очередь сообщили, что к спасателям ГЛК «Шымбулак» обратился гражданин России Спартак Алемасов. Он сообщил, под лавиной остался человек. К месту схода лавины немедленно были направлены задействованные на охране объекта Универсиады силы и средства - Республиканский оперативно-спасательный отряд КЧС МВД РК - 6 человек личного состава и 2 кинологических расчета, ГУ «СПиАСР» ДЧС Алматы - 17 человек личного состава, ГУ «Казселезащита» - 8 человек, Служба спасения города Алматы - 13 человек, сотрудники ДВД - 10 человек.

В 15:23 часов спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина Российской Федерации Алексея Белослудцева. В 16:14 часов врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Погибший являлся техническим судьей, прибывшим в составе делегации по фристайлу из Красноярска.

Несчастный случай произошел в результате внетрассового катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места.

По данным ГУ «Казселезащиты», объем сошедшей лавины составил 350 кубических метров.