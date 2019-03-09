Элизабет Турсынбаева завоевала серебро зимней Универсиады-2019

В рамках Универсиады-2019 в Красноярске завершились соревнования по фигурному катанию у женщин, по итогам которых казахстанка Элизабет Турсынбаева завоевала серебряную медаль, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета.

После короткой программы спортсменка занимала промежуточное четвертое место, но прекрасно откатала произвольную программу. В произвольном катании она набрала 147.20 баллов и в сумме за две программы – 214.77, что позволило ей занять второе место.

Победу одержала японка Маи Михара (220.68), бронзовую медаль завоевала россиянка Станислава Константинова (205.91).

Всего в копилке национальной сборной Казахстана 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Зимняя Универсиада 2019 года проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.