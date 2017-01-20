В выходные дни в Астане и Акмолинской области будет действовать штормовое предупреждение

Маргарита Бочарова, Vласть

Фото Жанары Каримовой

В выходные дни 21-23 января в Астане ожидаются метель и усиление ветра до 15-20 м/с, комитет по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел в пятницу распространил штормовое предупреждение для жителей Акмолинской области.

По данным комитета в Астане 21-23 января ожидаются метель, усиление юго-западного ветра - порывы 15-20 м/с. В Акмолинской области ночью 21 января ожидается юго-западный ветер местами 15-20 м/с, днем 21, сутки 22-23 января 15-20, местами 23-28 м/с. Местами метель.

Казгидромет также напоминает, что в выходные дни ожидаются снегопад, метель и сильный ветер.

«В северной половине республики ожидаются снегопады, метели с ухудшением видимости менее 500 метров, ветер 15-20, местами 25 м/с, и повышение температуры. В южной половине Казахстана также ожидается снег, мокрый снег, туман с видимостью 200-500 метров, гололёд, в воскресенье на юге республики ожидается сильный западный ветер местами 20-25 м/с, с порывами до 28 м/с», - говорится в сообщении.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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