Выездные группы ЦОНов начнут регистрировать казахстанцев на рынках и в вузах

С 19 января свою работу начинают выездные мобильные группы центров обслуживания населения, которые будут объезжать учебные заведения и рынки, чтобы оформить заявку на временную регистрацию в портале egov.kz, передает «Казинформ» .

«Для удобства граждан, которые еще не успели временно зарегистрироваться, мобильные группы ЦОНов будут обслуживать в вузах и торговых домах. Инспекторы мобильных групп помогут всем желающим записать электронную цифровую подпись и оформить заявку на временную регистрацию на портале электронного правительства. Выезды организованы во всех областных центрах и городах Астана и Алматы», – сообщила руководитель дирекции оказания государственных услуг госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева.

Мобильные группы будут работать в областных и крупных районных центрах страны, городах Алматы и Астана. В Астане мобильные группы выедут в торговые дома «Артем», «Евразия», «Азиа парк», в Алматы на рынки «Тигрохауд», «Арыстан», «Болашак» и т.д. Всего мобильными группами запланировано охватить 82 точки.

В начале января вступил в силу закон о временной регистрации, который, в случае её отсутствия, предусматривает административную ответственность в виде штрафа. Для жильцов в 2017 году он составит 15 883 тенге (7 МРП), а в случае повторного нарушения – 29 479 тенге (13 МРП), для арендодателей он составил 22 690 тенге (10 МРП). В течение месяца министерство внутренних дел будет проводить разъяснительную и предупредительную работу о характере и механизмах закона, а с 7 февраля начнёт привлекать не прошедших регистрацию к ответственности.