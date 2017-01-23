В Атырауской области обнаружили залежи легкой нефти и газа

«Месторождение «Ансаган» расположено в Жылыойском районе Атырауской области, выявленные нефтегазоносные горизонты залегают относительно глубже, чем на Тенгизском месторождении. Возможные запасы месторождения оцениваются высоко и планируемый большой объем геологоразведочных работ направлен на подтверждение прогнозируемых ресурсов углеводородов. Получение высоких дебетов легкой нефти на Ансагане подтверждает большой ресурсный потенциал подсолевых отложений на больших глубинах указанной территории», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пресс-службе также отметили, что в перспективе планируется «проведение оценочных работ на месторождении Ансаган, расширение геологоразведочных работ на всей контрактной территории с постановкой поисково-разведочного бурения на перспективных площадях Максат, Прорва Глубокая и др., подтвержденных детальными сейсморазведочными исследованиями».

«24 февраля 2014 года был подписан Контракт с ТОО «Алмэкс Плюс» на право недропользования на проведение разведки углеводородного сырья в подсолевых отложениях в Атырауской и Мангистауской областей за исключением надсолевых структур и месторождений на участке. Площадь геологического отвода составляет 1460,01 кв.км, глубина отвода- от подошвы надсолевых отложений до поверхности кристаллического фундамента», - добавили в ведомстве.

ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» создана 5 июля 2001 года, геологоразведочные работы ведет с 2014 года.

Легкая нефть - это сырая нефть с плотностью в пределах в среднем до 0,84 г/см3. Это сырье просто перерабатывать. Большая часть нефти, добываемой в мире, и есть легкая нефть, однако в последнее время обострилась проблема ее запасов, которые исчерпываются, поэтому мировые производители активнее переходят на так тяжелую нефть или сланцевую нефть.

Фото Марии Гордеевой