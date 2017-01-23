Против режима Асада сражаются 260 группировок - свободная армия Сирии

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В текущих межсирийских переговорах, проходящих в Астане, для представителей оппозиции важно только решение вопроса о прекращении огня. Об этом заявил журналистам в понедельник в кулуарах Астанинского процесса представитель свободной армии Сирии (САС) Усама Абузейд.

«Мы приехали не для того, чтобы говорить о тех, кто сражается в Сирии прямо сейчас. Более 260 группировок сражаются против правительства. Все они состоят из добровольцев, которые приезжают из разных стран мира. Мы просто приехали, чтобы заключить соглашение о прекращении огня. И ни о чем другом. Прекращение огня - вот, что важно для нас», - заверил Абузейд.

Свободная армия Сирии - состоит из небольших локальных организаций, действующих на всей территории Сирии. Наименование «ССА» часто используется как обобщающее для всей вооружённой оппозиции правительству Сирии, но на деле является конкретным альянсом повстанческих группировок, по разным данным, на пике, численность ССА достигала 50 (80 - по собственным заверениям лидеров) тысяч человек. В 2013 году более 10 эффективных группировок откололись от ССА и создали военный альянс, центральной силой которого стал так называемый "фронт ан-Нусра", подразделение террористической группы аль-Кайеда.

Фото http://podrobnosti.ua/

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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