Против режима Асада сражаются 260 группировок - свободная армия Сирии

Тамара Вааль, Астана, Vласть
В текущих межсирийских переговорах, проходящих в Астане, для представителей оппозиции важно только решение вопроса о прекращении огня. Об этом заявил журналистам в понедельник в кулуарах Астанинского процесса представитель свободной армии Сирии (САС) Усама Абузейд.
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