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В Межсирийских переговорах в Астане принимали участие представители порядка 15 повстанческих групп - Карин

В Межсирийских переговорах в Астане 23-24 января принимали участие представители более 15 сирийских вооруженных групп от оппозиции, сообщил директор Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин, комментируя встречу на своей странице в Facebook.

"В переговорах в Астане участвовали представители более 15 сирийских повстанческих вооруженных групп, в рядах которых в совокупности воюет в среднем - 60-70 тыс человек. Тем более, от каждой группы была представлена делегация - 3-7 человек, преимущественно, полевых командиров", - написал Карин.

По его словам, таким составом определялась сложность логистики и протокола мероприятия:

"Два дня обеспечивать переговоры конфликтующих сторон, их безопасность, решать миллион разных дипломатических, организационных, логистических, технических, протокольных нюансов, не допустить срыва, провокации под прицелом около 400 зарубежных СМИ - за всем этим стоит кропотливый труд наших дипломатов, экспертов, представителей государственных медиа-служб", - отметил директор КИСИ.

Основная часть переговоров завершилась во вторник вечером, по результатам встречи страны-гаранты (Россия, Турция, Иран) приняли коммюнике, где зафиксировано намерение о создании трехстороннего механизма по наблюдению за достижением прекращения огня в Сирии.

Фото http://www.matritca.kz/

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