Объявлены номинанты на премию «Оскар»; фильм «Ла-Ла-Ленд» номинирован 14 раз

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию «Оскар-2017», по количеству номинаций лидирует фильм Демьена Шазелла «Ла-Ла-Ленд» - 14 (две композиции из фильма претендуют на премию «лучшая песня к фильму).