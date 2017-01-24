Объявлены номинанты на премию «Оскар»; фильм «Ла-Ла-Ленд» номинирован 14 раз

В категории «Лучший фильм» номинированы следующие картины: «Прибытие»,«По соображениям совести», «Скрытые фигуры»,«Лев», «Лунный свет», «Ограды», «Ла Ла Ленд», «Манчестер у моря», «Любой ценой».
За звание лучшего актера поборются Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Дензел Вашингтон («Ограды»), Райан Гослинг («Ла Ла Ленд»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»).
За звание лучшей актрисы конкурируют Рут Негга («Лавинг»), Натали Портман («Джеки»), Эмма Стоун («Ла Ла Лэнд»), Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»), Изабель Юппер («Она»).
Номинанты на звание лучшего актера второго плана: Махершала Али («Лунный свет»), Джефф Бриджес («Любой ценой»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря»), Дев Патель («Лев»), Майкл Шеннон («Под покровом ночи»).
Претендентками на звание лучшей актрисы второго плана стали Виола Дэвис («Ограды»), Наоми Харрис («Лунный свет»), Николь Кидман («Лев»), Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»), Мишель Уильямс («Манчестер у моря»).
В номинации «лучший режиссер» объявлены Дэмиэн Шазелл («Ла Ла Лэнд»), Дени Вильнёв («Прибытие»), Мэл Гибсон («По соображениям совести»), Барри Дженкинс («Лунный свет»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»).
Лучший оригинальный сценарий - Дэмиэн Шазелл – («Ла Ла Лэнд»), Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу – («Лобстер»), Кеннетт Лонерган – («Манчестер у моря»), Майк Миллз – («Женщины ХХ века»), Тэйлор Шеридан – («Любой ценой»).
Лучший адаптированный сценарий: Барри Дженкинс, Тарелл Элвин МакКрейни – («Лунный свет»), Люк Дэйвис – («Лев»), Огаст Уилсон – («Ограды»), Эрик Хайссерер – («Прибытие»), Эллисон Шрёдер, Тед Мелфи – («Скрытые фигуры»).
Лучший полнометражный анимационный фильм: «Жизнь кабачка», «Зверополис», «Красная черепаха», «Кубо. Легенда о самурае», «Моана».
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлены Австралия («Танна», режиссеры Мартин Батлер и Бентли Дин), Германия («Тони Эрдманн», режиссер Марен Аде), Дания («Моя земля», режиссер Мартин Зандвлиет), Иран ( «Коммивояжер», режиссер Асгар Фархади), Швеция («Вторая жизнь Уве», режиссер Ханнес Холм).
Фильм «Рай» Андрея Кончаловского, представлявший Россию, не получил номинацию, хотя фигурировал в шорт-листе.
Лучшим оператором может стать кто-то из следующих претендентов: Джеймс Лакстон («Лунный свет»), Линус Сандгрен («Ла Ла Лэнд»), Родриго Прието («Молчание»), Грег Фрэйзер («Лев»), Брэдфорд Янг («Прибытие»).
89-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 26 февраля 2017 года.
Фото http://www.lachicboutique.ro
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