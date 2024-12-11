На отца Шерзата Полата составили административный протокол за «нарушение общественного порядка»

«По окончанию похоронной миссии на обратной дороге со стороны Нурымова Каржаубая была перекрыта дорога, проезжая часть, где он начал выражаться нецензурными словами, нарушать общественный порядок», - сказал Ашимов, отвечая на вопросы журналистки YouTube-канала Airan_media.

Он заявил, что «вся трасса была перекрыта», поэтому полиции пришлось принять меры. Ашимов добавил, что в действиях отца убитого подростка усматривается статья 434 Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство»: «Это нецензурная брань в общественных местах, приставание к физическим лицам». На уточняющий вопрос, к кому именно Нурымов приставал, замначальника полиции ответил, что «к обществу, которое там находилось».

«Он кидался на сотрудников полиции, на общество, на всех, кто там находился. У него в руках был нож», - сказал Ашимов, добавив, что никто не пострадал.

«На него составлен административный протокол, будет в суде рассмотрено, суд примет решение. Там санкция предусматривает от 5 до 15 суток административного ареста», - также сообщил он.

Вместе с тем из управления полиции Нурымова увезли на скорой в Енбекшиказахскую многопрофильную больницу. Как пояснил Ашимов, задержанный пожаловался на плохое самочувствие. Медики приняли решение дополнительно его обследовать.

«Врачи дали заключение, что его состояние стабильное», - заявил он.

Ашимов также заверил, что охрана семьи Шерзата Полата была усилена после случившегося с дядей подростка.

Напомним, Каржаубай Нурымов был задержан накануне в селе Азат Талгарского района, во время проведения похоронной процессии. В департаменте полиции заявили, что Нурымов «вел себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом».

Незадолго до этого агентство КазТАГ сообщило, что Нурымов взобрался на крышу грузового автомобиля и ждал встречи с журналистами. На месте собралось большое количество силовиков.

10 декабря прошли похороны дяди убитого подростка Шерзата Полата, найденнего накануне мертвым на окраине Талгара. В полиции заявили, что «на данном этапе следствия каких-либо признаков криминального характера не установлено» и что семья погибшего Ш. Полата все время находилась под охраной полицейских, но каких-либо угроз им не поступало.

Напомним, Шерзат Полат был убит в ночь на 4 октября возле продуктового магазина своей семьи. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за отца подростка, Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался.

В ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом семьи Шерзата, в котором на момент пожара никого не было. Чтобы предотвратить эскалацию ситуации, МВД ввел в город солдат Нацгвардии. Из-за большого информационного давления и поступающих угроз Нурымов заявил о том, что его семья может покинуть Казахстан.

Первый вице-министр МВД Бауыржан Аленов, который в момент убийства подростка руководил полицией Алматинской области, говорил, что по заявлению потерпевших возбуждено уголовное дело по «угрозе». Всего, по данным МВД, задержаны по делу об убийстве 11 подозреваемых.

После резонансного убийства подростка были освобождены от занимаемых должностей аким города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров, прокурор Талгарского района Ескендир Бекманов, первый заместитель начальника полиции Алматинской области Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов и начальники нескольких управлений департамента полиции Алматинской области.