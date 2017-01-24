Российская сторона передала сирийской оппозиции свой вариант Конституции Сирии

Тамара Вааль, Ева Келлер, Астана, Vласть
Российские специалисты подготовили свой вариант Конституции Сирии и передали его вооруженной сирийской оппозиции на изучение, об этом по итогам переговоров в Астане во вторник заявил журналистам специальный посланник по Сирии Александр Лаврентьев.
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