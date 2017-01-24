Российская сторона передала сирийской оппозиции свой вариант Конституции Сирии

Российские специалисты подготовили свой вариант Конституции Сирии и передали его вооруженной сирийской оппозиции на изучение, об этом по итогам переговоров в Астане во вторник заявил журналистам специальный посланник по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы передали сирийской вооруженной оппозиции на изучение проект конституции Сирии, который был подготовлен российскими специалистами. Нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс. Никоим образом не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия этого основного закона - Конституции страны. Мы считаем, что этот процесс должен возглавлять сирийский народ и должен принимать участие в принятии этого закона именно сирийский народ", - заявил Лаврентьев.

Спецпосланник полагает правильным "инициировать создание конституционной комиссии, которая бы состояла из представителей сирийской оппозиции, сирийского правительства".

"Пока нам это сделать не удалось, но мы не теряем надежды, что в ближайшее время все таки удастся сдвинуть дело с мертвой точки", - выразил он надежду.

По его словам, проект Конституции в настоящее время находится на руках у вооруженной оппозиции и российская сторона ожидает их реакции, которая "для нас очень важна и интересна".

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