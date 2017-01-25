Казахстан пойдет в сторону демократического развития — Назарбаев

Данияр Молдабеков, Vласть
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал путь демократического развития ответом на вопрос о том, как будет развиваться страна.
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