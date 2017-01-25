Казахстан пойдет в сторону демократического развития — Назарбаев

Данияр Молдабеков, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал путь демократического развития ответом на вопрос о том, как будет развиваться страна.

«Программа реформ – это наш ответ на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан. Ответ ясный и последовательный – в сторону демократического развития», - сказал он в своем обращении к нации, показанном в эфире телеканалов в среду вечером.

Президент также проинформировал, что конституционная реформа по перераспределению полномочий между ветвями власти будет сопровождаться обсуждением в обществе.

«Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ, который будет опубликован. Издан соответствующий Указ. Все это отвечает будущему развитию страны», - сказал он.

«Для того, чтобы все ветви власти работали эффективно и ответственно, важно создать между ними соответствующие балансы и противовесы», - заключил президент.

Фото пресс-службы президента Казахстана

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Журналист

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