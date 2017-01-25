После реформы системы госуправления президент сосредоточится на стратегических функциях

Тамара Вааль, Астана, Vласть

После перераспределения полномочий между ветвями власти президент сосредоточится на стратегических функциях, внешнеполитических вопросах, внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны, заявил в среду вечером в специальном обращении в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев.

«Для президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны», - сказал Назарбаев.

По его словам, уже утратили актуальность нормы о возможности принятия президентских указов, имеющих силу закона.

«Я сознательно иду на делегирование значительной части полномочий, которыми обладает президент. И делаю это с одной единственной целью – построить более эффективную, устойчивую, современную систему управления страной», - сказал глава государства, подчеркнув, что суть предлагаемой реформы состоит в демократизации политической системы Казахстана.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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