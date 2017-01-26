Германия ратифицировала Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом

Парламент Федеративной Республики Германии ратифицировал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана со ссылкой на председателя комитета по международным делам и безопасности Бундестага Германии Норберта Ретгена.

Отмечается, что 25 января 2016 года посол Казахстана в Германии Болат Нусупов провел встречу с Норбертом Ретгеном, в ходе которой собеседники обсудили вопросы международной повестки дня, а также затронули вопросы расширения двусторонних казахстанско-германских отношений в контексте 25-летия со дня установления дипломатических отношений Казахстана и Германии.

«Немецкий политик с удовлетворением отметил, что данный шаг призван придать мощный импульс дальнейшему развитию всего комплекса двусторонних отношений между странами», - говорится в сообщении ведомства.

Фото с сайта МИДа Казахстана