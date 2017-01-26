Нарушений на 17,4 млрд тенге выявил Счетный комитет в Алматинской области

Аудит Счетного комитета, проведенный в Алматинской области, показал, что за 2015 год и девять месяцев 2016 года в регионе допустили нарушений на 17,6 млрд тенге, выявлено неэффективное использование 12,8 млрд тенге и факты нарушений на 27,5 млрд тенге. При этом, общий охват проверенных средств составил 67,2 млрд тенге, сообщил в четверг в ходе заседания член Счетного комитет Талгат Жакан.

«С 7 ноября по 15 декабря 2016 года проведен государственный аудит использования средств республиканского бюджета, выделенных Алматинской области. Аудитом охвачен 21 объект с общим объемом средств выделенных из республиканского бюджета за 2015 год и 9 месяцев 2016 года в сумме 38,9 млрд. тенге, а также анализом охвачены средства в сумме 28,3 млрд тенге. По итогам аудита выявлены финансовые нарушения на общую сумму 17,4 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств на сумму 12,8 млрд тенге, а также установлены 54 факта процедурных нарушений на общую сумму 27,5 млрд тенге», - сообзил Жакан.

По его словам, итоги использования средств республиканского бюджета, выделенных Алматинской области, свидетельствуют «о наличии системных недостатков, отсутствия должного мониторинга и контроля со стороны администраторов местных бюджетных программ при использовании целевых трансфертов на развитие».