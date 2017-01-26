Нарушений на 17,4 млрд тенге выявил Счетный комитет в Алматинской области

Тамара Вааль, Астана, Vласть
Фото Жанары Каримовой
Аудит Счетного комитета, проведенный в Алматинской области, показал, что за 2015 год и девять месяцев 2016 года в регионе допустили нарушений на 17,6 млрд тенге, выявлено неэффективное использование 12,8 млрд тенге и факты нарушений на 27,5 млрд тенге. При этом, общий охват проверенных средств составил 67,2 млрд тенге, сообщил в четверг в ходе заседания член Счетного комитет Талгат Жакан.
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