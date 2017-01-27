Посмотреть на уголовный процесс глазами простых людей призвал генпрокурор

Генеральная прокуратура разрабатывает поправки в уголовно-процессуальный кодекс, которые планируется завершить в апреле. В этой связи, генеральный прокурор Жакип Асанов в пятницу в ходе отчетной коллегии ведомства призвал коллег посмотреть на уголовный процесс глазами простых людей, чтобы потом «гордиться тем, что сделали».

«Где амбиции госорганов? Я к коллегам обращаюсь, к органам расследования. Вот вы обратили внимание, все время критикую свою систему, свое ведомство. Я тоже призываю их объективно относиться к своим делам. Вы ведь не частной компанией там руководите, вы всю жизнь будете на этом месте. Сделайте так чтобы потом, когда на пенсию выйдете, будете гордиться тем, что сделали. А вот так сидеть, занять пост, все время отстаивать интересы ведомства. Знаете, я это расцениваю как работу против государства. Раньше их называли «врагами народа», - заявил Асанов.

Он выразил уверенность, что правоохранительные органы найдут с гражданами общий язык.

«Мы должны это увидеть, а не просто искать в чужом глазу…. Поэтому на уголовный процесс мы должны посмотреть глазами обычных людей и там все должно быть разумно. Почему нас не любят, не уважают? Потому что люди разумные видят всю неразумность. То, что не укладывается в здравый смысл», - подчеркнул генпрокурор.