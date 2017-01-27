Кайрат Мами отчитался о работе судов

Председатель Верховного cуда Кайрат Мами отчитался о проведенной судами работе в 2016 году. Исходя из его данных, суды становятся более доступными, дела рассматриваются быстрее, а судьи стараются не наказывать «провинившихся» лишением свободы.

«Благодаря развитию электронного правосудия, более 80% исковых заявлений в суды поступает в электронном формате. Это позволило полностью избавиться от очередей в канцелярию. Людям сегодня не нужно выходить из дома, чтобы подать заявление или жалобу, получить копию судебного акта или ознакомиться с протоколом судебного заседания», — считает Кайрат Мами.

Помимо этого, по его словам, снизилось количество дел, рассмотренных в заочном порядке на 76%. Достигнуто 100% оснащение судов системами аудио-видео фиксации судебных процессов.

«На очереди информатизация уголовного судопроизводства», — сказал Мами имея в виду совместный проект Верховного суда и генеральной прокуратуры под названием «Зандыклык».

«Он подразумевает создание единой электронной информационной системы, обеспечивающей движение и аналитическое сопровождение всех уголовных дел. Это позволит существенно повысить качество досудебного производства и прокурорского надзора по уголовным делам. Всем председателям областных судов поручаю принять непосредственное участие в реализации данного проекта», - сказал он.

Что же до скорости рассмотрения дел в гражданском судопроизводстве, то по данным председателя Верховного суда, срок прохождения гражданских дел в судах сокращен вдвое. Более 82% дел завершаются в первом же судебном заседании. На 43% увеличилось количество дел приказного производства, на 63% оконченных с применением альтернативных способов решения спора, почти в 3 раза с применением медиации. 59,2% дел рассматриваются в порядке упрощенного судопроизводства, т.е. без вызова сторон в суд. Практически на четверть уменьшилось количество дел с участие прокурора. Всего в 2016 году в суды поступило порядка 810 тыс. заявлений.

К слову, по поручению Нурсултана Назарбаева работа по уменьшению функций по отношению к судам прокуроров будет продолжена. Кайрат Мами сегодня призвал судей вносить свои предложения и участвовать в этой работе.

В уголовном судопроизводстве в 2016 году ситуация складывалась следующая:

На 14% выросло число дел, рассмотренных в ускоренном досудебном расследовании, на 10% - в согласительном производстве, более чем в 2 раза – в сокращенном порядке. На 2/3 больше прекращено дел с применением медиации. На 11,9% увеличилось число дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей. Всего поступило порядка 350 тыс. дел.

«Суды стали чаще применять альтернативные виды наказаний. Только по вступившим в законную силу приговорам наложено штрафов на сумму более 3,8 млрд. тенге», - сказал Кайрат Мами.