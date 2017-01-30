Более 530 млрд тенге составил инвестиционный доход по пенсионным активам в ЕНПФ в 2016 году - Нацбанк

Ирина Галат, Vласть
Фото Жанары Каримовой
По итогам 2016 года инвестиционный доход по пенсионным активам составил 531 млрд. тенге. Таким образом, в течение прошлого года средний ежемесячный доход по пенсионным активам ЕНПФ находился на уровне 44,3 млрд. тенге. Такие цифры приводит пресс-служба Национльного Банка Казахстана со ссылкой на заместителя председателя банка Галимжана Пирматова.
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