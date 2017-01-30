Более 530 млрд тенге составил инвестиционный доход по пенсионным активам в ЕНПФ в 2016 году - Нацбанк

По итогам 2016 года инвестиционный доход по пенсионным активам составил 531 млрд. тенге. Таким образом, в течение прошлого года средний ежемесячный доход по пенсионным активам ЕНПФ находился на уровне 44,3 млрд. тенге. Такие цифры приводит пресс-служба Национльного Банка Казахстана со ссылкой на заместителя председателя банка Галимжана Пирматова.

Отмечается, что за 12 месяцев 2016 года пенсионные активы увеличились на 848,7 млрд. тенге (на 14.5%) до 6,7 трлн. тенге, при этом 62,6% данного прироста составил полученный инвестиционный доход.

По информации Пирматова, по состоянию на 1 января 2017 года пенсионные накопления вкладчиков АО «ЕНПФ» составили 6 685,3 млрд. тенге, в том числе: пенсионные взносы в размере 5 334,9 млрд. тенге (80%) и инвестиционный доход в размере 1 350,4 млрд. тенге (20%).

«С момента образования АО «ЕНПФ» объем пенсионных выплат вкладчикам, включая переводы в страховые организации, составил 410,6 млрд. тенге», - говорится в сообщении Нацбанка.