Назарбаев поручил увеличить экспорт продтоваров на 40% за четыре года

Жанара Каримова, Vласть

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В своем послании народу Казахстана глава государства Нурсултан Назарбаев указал, что аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. Президент определил ряд задач для правительства и акимов, которые должны быть реализованы в рамках новой государственной программы развития агропромышленного комплекса.

По словам президента, Казахстан может быть одними из крупнейших в мире производителей аграрной экспортной продукции, в частности по производству экологически чистых продуктов питания.

«Бренд made in Kazakhstan должен стать эталоном такой продукции, - считает Назарбаев. - Вместе с тем мы должны стать так называемой «хлебной корзиной» по производству зерна на всем евразийском континенте. Нам необходимо обеспечить переход от сырьевого производства к выпуску качественной, переработанной продукции. Только тогда мы сможем конкурировать на международных рынках».

Глава государства поручил правительству и акимам ряд задач: пересмотреть принципы выделения субсидий и постепенно переходить на страхование продукции; в течение 5 лет создать условия для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы; повысить уровень переработки продукции, создать эффективную систему хранения, транспортировки и сбыта товаров; повысить уровень производительности труда и снизить производственные расходы; повысить эффективность использования земли.

Также Назарбаев отметил, что в течение 5 лет необходимо увеличить площадь орошаемых земель на 40%, тем самым довести до 2 млн. га, и увеличить объем инвестиций в аграрные научные исследования.

«Поручаю обеспечить увеличение экспорта продовольственных товаров на 40% к 2021 году путем диверсификации производства сельскохозяйственной продукции. Эти задачи должны быть реализованы в рамках новой государственной программы развития агропромышленного комплекса», - написал в своем послании президент.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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