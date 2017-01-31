Размер базовой пенсии в 2018 году вырастет в 1,8 раза

С 1 июля 2017 года будут повышены пенсии для 2,1 миллиона пенсионеров до 20% к уровню 2016 года. Также с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике, сообщил в своем ежегодном послании народу Казахстана президент Нурсултан Назарбаев.

«По моему поручению с 1 июля 2017 года будут повышены пенсии для 2,1 миллиона пенсионеров до 20% к уровню 2016 года. Кроме того, с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике. Ее размер будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе. Все эти меры в 2018 году обеспечат увеличение в 1,8 раза нового размера базовой пенсии по сравнению с 2017 годом», - написал Назарбаев в послании, опубликованном во вторник.

Также глава государства считает тенденцию рождаемости в стране хорошей и нуждающейся в дальнейшей поддержке. Он напомнил, что по его поручению с 1 июля текущего года размеры единовременного пособия на рождение ребенка будут увеличены на 20%.

«Необходимо пересмотреть также прожиточный минимум. Он должен соответствовать реальным потребительским расходам казахстанцев, - считает президент. - Это позволит с 1 января 2018 года повысить для 3 миллионов человек размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов».

Назарбаев также сообщил, что с 1 января 2018 года в Казахстане необходимо поднять порог оказания адресной социальной помощи с 40 до 50% от величины прожиточного минимума и внедрить ее новый формат. «При этом все, кто может работать, должны получать поддержку только при условии участия в программе занятости», - отмечает глава государства.

В 2017 году пенсии в Казахстане повышаются поэтапно: на 9% к уровню 2016 года с 1 января и еще на 11% (также к уровню 2016 года) - с 1 июля.