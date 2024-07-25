В Академии наук опровергли слова главы Миннауки об «обнулении состава»

Национальная Академия наук (НАН) Казахстана выступила с двумя заявлениями в четверг, в которых опровергла утверждения министра науки и высшего образования Саясата Нурбека и обвинила его в затягивании процесса трансформации академии.

Заявления опубликованы после того как накануне Нурбек на брифинге сообщил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишен статуса академика НАН в связи с трансформацией академии. Сейчас в ней состоит только девять академиков, утверждал министр.

В заявлении, которое подписано президиумом НАН, указывается, что академия до сих пор не приобрела государственный статус, а является общественным объединением и вопрос о ее будущем может решаться общим собранием.

«Вмешательство в этот процесс других высокопоставленных лиц, единоличное решение руководителя уполномоченного государственного органа, какими бы мотивами он ни был продиктован, не имеет законной и моральной силы», - говорится в заявлении.

При этом в документе указывается, что статус академика, согласно мировой практике, присваивается пожизненно, а лишить его можно «в исключительных случаях».

В заявлении президиум выражает сожаление, что поручение президента Касым-Жомарта Токаева о трансформации НАН до сих пор не выполнено. В этом академики обвинили министра Нурбека и вице-премьера Тамару Дуйсенову, которая возглавляет совет директоров НАН.

Они также заявили, что «предпринимаются попытки» не пустить научные институты и академиков в отремонтированное здание Дома ученых.

В президиум Национальной Академии наук входит 27 человек, включая президента НАН Мурата Журинова, ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева, ректор ЕНУ им. Гумилева Ерлан Сыдыков и другие.

«Власть» обратилась к министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку и вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой за комментариями и не получила их к моменту публикации новости.